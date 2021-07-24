الإمارات الرابعة عالمياً في تفاؤل أصحاب الشركات بعد الجائحة

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً في تفاؤل أصحاب الأعمال التجارية القائمة لديها حيال الفرص المُتَاحة لإنشاء أعمال تجارية جديدة رغم تفشي «كوفيد 19» وما نجم عن الجائحة من تداعيات اقتصادية.

وبحسب استبيان أجراه «المرصد العالمي لريادة الأعمال» في لندن على عينة من مالكي الأعمال التجارية القائمة في دول العالم على مدار عام 2020، حول تفاؤلهم بشأن فرص تأسيس الأعمال التجارية الجديدة رغم الجائحة وتداعياتها، أعرب 53% من أصحاب الشركات في الإمارات عن تفاؤلهم بهذا الشأن.

وتفوقت الإمارات في مشاعر التفاؤل السائدة لدى أصحاب الشركات القائمة لديها على الولايات المتحدة، اليابان، أستراليا، الصين وكافة دول أوروبا.

كما أجرى المرصد، والذي يعد من أبرز الجهات العالمية المتخصصة بشؤون ريادة الأعمال، استبياناً مشابهاً لعينة من رواد الأعمال الذين بدأوا أنشطتهم التجارية في مطلع عام 2020 في مختلف دول العالم.

وأعرب حوالي 46% من هؤلاء الرواد في الإمارات عن تفاؤلهم حيال إمكانية تأسيس مشروعات تجارية جديدة رغم الجائحة.

وصَنّف المرصد الإمارات في فبراير الماضي كأول دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابع دول العالم في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020، الذي أصدره المرصد حيث تقدمت الإمارات مركزاً بالمقارنة مع تصنيفها على إصدار عام 2019 من المؤشر نفسه.

وأفاد المرصد آنذاك بأن الدولة نالت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر فرعي هام ضمن المؤشر الرئيسي، وهو مؤشر استجابة الحكومة للإغلاق الناجم عن انتشار الجائحة عالمياً وأثره على قطاع ريادة الأعمال.

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