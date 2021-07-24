العيد يُنعش «التجزئة» في دبي

المصدر: دبي – البيان

انتعشت أسواق التجزئة في دبي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وشهدت المراكز التجارية حالة من النشاط على مدار الأيام الماضية، واستمرت حتى أمس مع تواصل العروض الترفيهية والخصومات الاستثنائية لتهدي الزائرين أفضل الصفقات.

وواصلت مفاجآت صيف دبي تقديم عروضها الساخنة، حيث أهدت المراكز التجارية في دبي المقيمين في الإمارة وزوارها باقة من أجمل العروض والفعاليات إضافة إلى حزمة من التخفيضات الإضافية والفعاليات الترفيهية لإسعاد جميع أفراد الأسرة.

وتسابق نحو 400 علامة تجارية في تقديم أفضل العروض والصفقات عبر تخفيضات تجاوز 75% على مجموعة واسعة من المنتجات والسلع الاستهلاكية بالإضافة إلى مجموعة رائعة من عروض المفاجآت اليومية ضمن الاحتفالات المتواصلة بعيد الأضحى المبارك وعطلة نهاية الأسبوع.

واحتفت مراكز التسوق في دبي بزوارها أمس عبر سلسلة من الفعاليات الترفيهية والفنية في أنحاء مختلفة من المدينة، كما تم إجراء السحوبات على جوائز قيّمة تضاعف فرحة العيد، فيما تمكنت الأسر من الاستمتاع بباقة العروض والألعاب والفعاليات المخصصة للأطفال في العديد من المراكز التجارية والتي استمرت طوال فترة إجازة العيد.

وسجلت مراكز التسوق في دبي الأسبوع الماضي تزايداً ملحوظاً في حركة المتسوقين وحرص الزوار على اقتناص الصفقات والاستفادة من العروض والتنزيلات الكبيرة والمتنوعة التي توفرها العديد من العلامات التجارية، حيث تحولت مراكز التسوق إلى وجهات جاذبة للزوار من المقيمين في الإمارة وزوارها، كما شهدت تجارة التجزئة نشاطاً استثنائياً.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات السياحية المشاركة في فعاليات عيد الأضحى ومفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع تدابير الصحة والسلامة المهمة والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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