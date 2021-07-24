%132 نمو تمويلات عقارات دبي إلى 70.2 ملياراً في 6 أشهر

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

سجّل سوق الرهن العقاري في دبي قفزة نوعية في أدائه خلال النصف الأول من العام الجاري، على صعيدي عدد الرهونات وقيمتها الإجمالية، فقد حقق نمواً في القيمة الإجمالية للصفقات تجاوز 132 %، ونمواً في عدد صفقات الرهن والتمويل لامس 100 %.

ويعكس حجم التمويلات التي ضختها مؤسسات وبنوك وطنية وأجنبية في السوق العقاري في دبي خلال العام الجاري تزايد مستويات الثقة بالقطاع العقاري، ويرسم على نحو دقيق ملامح صورة مستقبلية قريبة يستعيد فيها القطاع العقاري قيادة سوق التمويل مجدداً، ومن غير المستبعد حدوث ذلك خلال العام الجاري أو الذي يليه بحسب مراقبين.

كسر القيود

ونجح السوق العقاري في كسر القيود التي فرضتها بعض البنوك والمصارف بعدما زاد من مقدرته على ترسيخ ثقة المستثمرين واستقطابهم من مختلف دول العالم ليبرموا مئات صفقات البيع والشراء.

وتمكنت عقارات دبي من استعادة بريقها الذي تأثر عشية الجائحة التي ضربت العالم بداية 2020 وكسرت القيود التي فرضتها البنوك والمصارف ونجحت في جذب عشرات المستثمرين الجدد واستعادة مستثمرين واستقطاب آخرين أبرموا مئات الصفقات الساخنة التي كانت بيوتات المال تراقبها عن كثب، وساهمت في إنجاح عدد محدود منها بداية الأمر، لتتوسع بداية 2021 في الإقراض.

وأدى تراجع متوسط سعر الفائدة طبقاً لتحليل أجراه «البيان الاقتصادي» للحلول التمويلية التي طرحتها البنوك إلى إقبال واسع من جميع شرائح المستثمرين المحليين والدوليين.

لا سيما الأغنياء منهم الذين استفادوا من تلك الحلول في تمويل صفقات شراء لعقارات فاخرة فيما ساعدت المستويات المنخفضة لسعر الفائدة نسبياً في حفز طموحات العديد من المستثمرين الراغبين في شراء العقارات والتحول إلى ملاك بدلاً من بقائهم كمستأجرين.

بيانات رسمية

وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات رسمية، فقد أبرم ملاك عقارات 10,813 صفقة رهن في مختلف مناطق الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، مقارنة بـ5,425 صفقة رهن خلال السقف الزمني ذاته من العام الماضي 2020.

وتجاوزت القيمة الإجمالية للرهونات والتمويلات التي ضختها بنوك وشركات مالية في عروق السوق العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 70.2 مليار درهم مقارنة بـ31 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2020.

مقارنات

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات الرهون العقارية للأراضي السكنية والتجارية في النصف الأول أكثر من 58.1 مليارات درهم وبلغ عدد صفقاتها 4,546 صفقة رهن، فيما بلغت القيمة الإجمالية لصفقات الرهون العقارية للأراضي السكنية والتجارية في النصف الأول 2020 أكثر من 24.6 مليار درهم، وبلغ عدد صفقاتها 2,640 صفقة رهن.

وسجّلت القيمة الإجمالية لصفقات الرهون العقارية للوحدات السكنية في النصف الأول 2021 أكثر من 9 مليارات درهم، فيما بلغ عدد صفقاتها 8,283 صفقة رهن، فيما بلغت القيمة الإجمالية لصفقات الرهون العقارية للوحدات السكنية في النصف الأول 2020 أكثر من 6 مليارات درهم، وبلغ عدد صفقاتها 5,073 صفقة رهن.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات الرهون العقارية للفلل السكنية في النصف الأول 2021 أكثر 3 مليارات درهم، وبلغ عدد صفقاتها 1,879 صفقة رهن، فيما بلغت القيمة الإجمالية لصفقات الرهون العقارية للفلل السكنية في النصف الأول 2020 أكثر من 1.1 مليارات درهم وبلغ عدد صفقاتها 2,640 صفقة رهن.

رهونات المساكن

وكانت الصدارة فيما يتعلق برهونات الوحدات السكنية والتجارية خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، من نصيب 5 مناطق هي:

1- مرسى دبي 1430 عقاراً جرى رهنها بـ1,7 مليار درهم.

2- نخلة جميرا 249 عقاراً جرى رهنها بـ511 مليون درهم.

3- برج خليفة 329 عقاراً جرى رهنها بـ485 مليون درهم.

4- وادي الصفا الثالثة 239 عقاراً جرى رهنها بـ305 ملايين درهم.

5- الخليج التجاري 286 عقاراً جرى رهنها بـ295 مليون درهم.

رهونات الفلل

بينما كانت الصدارة فيما يتعلق برهونات الفلل السكنية والتجارية خلال النصف الأول من نصيب 5 مناطق هي:

1- وادي الصفا السابعة 285 عقاراً جرى رهنها بـ 551 مليون درهم.

2- اليلايس الثانية 442 عقاراً جرى رهنها بـ478 مليون درهم.

3- حدائق الشيخ محمد بن راشد 257 عقاراً جرى رهنها بـ431 مليون درهم.

4- الثنية الرابعة 213 عقاراً جرى رهنها بـ352 مليون درهم.

5- اليلايس الأولى 164 عقاراً جرى رهنها بـ221 مليون درهم.

رهونات الأراضي

وكانت الصدارة فيما يتعلق برهونات الأراضي على اختلاف أنواعها من نصيب 5 مناطق هي:

1- اليفرة الأولى 1 عقار جرى رهنه بـ6,4 مليارات درهم.

2- نخلة جميرا 62 عقاراً جرى رهنها بـ5,7 مليارات درهم.

3- ورسان الثانية 1 عقار جرى رهنه بـ4,7 مليارات درهم.

4- مرسى دبي 1 عقار جرى رهنه بـ2,3 مليار درهم.

5- الخليج التجاري 6 عقارات جرى رهنها بـ1,4 مليار درهم.

رهونات المساكن خلال النصف الأول 2020

وجاءت الصدارة فيما يتعلق برهونات الوحدات السكنية والتجارية خلال النصف الأول من 2020، بحسب بيانات «أراضي دبي»، من نصيب 5 مناطق هي:

1- نخلة جميرا 774 عقاراً جرى رهنها بـ1.8 مليار درهم.

2- مرسى دبي 529 عقاراً جرى رهنها بـ609 ملايين درهم.

3- برج خليفة 227 عقاراً جرى رهنها بـ937 ملايين درهم.

4- الخليج التجاري 416 عقاراً جرى رهنها بـ507 ملايين درهم.

5- الوصل 119 عقاراً جرى رهنها بـ226 مليون درهم.

رهونات الفلل

وكانت الصدارة فيما يتعلق برهونات الفلل السكنية خلال النصف الأول من 2020، من نصيب 5 مناطق هي:

1- حدائق الشيخ محمد بن راشد 269 فيلا جرى رهنها بـ326 مليون درهم.

2- وادي الصفا السابعة 132 فيلا سكنية جرى رهنها بـ143 مليون درهم.

3- الثنية الرابعة 83 فيلا سكنية جرى رهنها بـ120 مليون درهم.

4- اليلايس الأولى 102 فيلا سكنية جرى رهنها بـ109 ملايين درهم.

5- نخلة جميرا 4 فيلل سكنية جرى رهنها بـ65 مليون درهم.

رهونات الأراضي

وجاءت الصدارة فيما يتعلق برهونات الأراضي على اختلاف استخداماتها، خلال النصف الأول من 2020، من نصيب 5 مناطق هي:

1- ميناء جبل علي 1 قطعة أرض واحدة جرى رهنها بـ1,6 مليار درهم.

2- اليلايس الثانية 11 قطعة أرض جرى رهنها بـ1,2 مليار درهم.

3- جبل علي الأولى 6 قطع أراض جرى رهنها بـ829 مليون درهم.

4- ند حصة 285 قطعة أرض جرى رهنها بـ719 مليون درهم.

5- البرشاء الأولى 8 قطع أراض جرى رهنها بـ635 مليون درهم.

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