إماراتي يفوز بسيارة «نيسان باترول» في دبي خلال سحب «آر بي إم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «آر بي إم» لتأجير السيارات، التي مقرها دبي، عن نتيجة السحب الثالث على واحدة من ثلاث سيارات من طراز «نيسان باترول سفاري» موديل 2021، حيث فاز بالجائزة المواطن الإماراتي بدر الظهوري.

جاء ذلك في إطار الحملة التي أطلقتها «آر بي إم» لتأجير السيارات في أبريل 2021 بمناسبة افتتاح فروع جديدة للشركة، ويأتي دعماً لتنشيط السياحة في إمارة دبي.

وقال محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة «آر بي إم» لتأجير السيارات، «إن الشركة تواصل عروضها الترويجية لتنشيط المبيعات ولمواكبة النشاط القوى للسياحة بعد فتح الأجواء بفضل وتيرة التطعيمات ضد فيروس «كوفيد 19» داخل دولة الإمارات».

وأفاد المرزوقي إن تنظيم المسابقة الحالية جاء بمناسبة افتتاح فروع جديدة للشركة، مؤكداً مواصلة التوسع واستهداف شرائح جديدة من العملاء.

وحصل السحب على تراخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وكان راشد خميس المزروعي قد فاز بالسيارة الأولى التي أجري السحب عليها في 10 مايو الماضي، فيما فاز المواطن السعودي مشعل الديحاني بالجائرة الثانية في يونيو الماضي.

وكشف المرزوقي أنه سيتم إضافة سحب جديد على سيارة رابعة في الأول من سبتمبر المقبل.

وتضمنت شروط «آر بي إم» لتأجير السيارات، للمنافسة والفوز بالسيارة أن يشتري العميل كوبون بقيمة 350 درهماً إماراتياً عبر الشركة والحصول على إحدى خدماتها ويكون صالحاً حتى تاريخ 1 سبتمبر 2021، وبذلك يتأهل للمشاركة في السحوبات الثلاثة التي سيتم تنظيمها بكل شفافية وحيادية، ويتم بث فاعلياتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «آر بي إم» لتأجير السيارات، أن قطاع تأجير السيارات في دبي يواكب التطورات باستمرار، ويطمح دائماً إلى تلبية تطلعات العملاء بمرونة وشفافية عالية، والاستجابة للطلب المتزايد جراء انتعاش قطاع السياحة واقتراب تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي» خلال أكتوبر المقبل.

وأشاد المرزوقي، بالمبادرات الحكومية لمنح الإقامات طويلة المدى والتي تصل لـ10 سنوات كذلك قرارات منح الجنسية، مؤكداً أن منح 100 ألف مبرمج حول العالم للإقامة في الإمارات سيكون له مردود اقتصادي إيجابي جداً على قطاعات عدة مثل نمو الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الطلب على العقار مثلاً، هذا بالإضافة إلى أن هذا الإجراء قد يزيد الطلب على تأجير السيارات في الدولة مع دخول سكان جدد، لأنهم سيكونون زبائن مستهدفين لشركات تأجير السيارات.

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