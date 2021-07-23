«ويبرو» تُطلق «فيلد إكس» لحلول الخدمات وخدمات ما بعد البيع

المصدر: نيويورك - البيان

قامت أمس شركة «ويبرو» المحدودة، وهي شركة متخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وخدمات عمليات الأعمال، بإطلاق «فيلد إكس».

وهو حلّ أتمتة دورة حياة الخدمة الرقمية الشامل القائم على السحابة على منصّة «ناو بلاتفورم®» التابعة لـ«سيرفس ناو». يمكن لشركات التصنيع الآن من خلال استخدام «فيلد إكس» تعزيز وتوسيع نطاق عمليات خدمة العملاء ما بعد البيع مع خفض التكاليف.

تمّ تصميم «فيلد إكس» كجزء من برنامج «سيرفس ناو إندستري بارتنر سولوشن»، وهو حلّ يجمع بين خدمة العملاء وقدرات إدارة الخدمة الميدانية لمنصة «ناو بلاتفورم» مع أنظمة ويبرو الخاصّة بإنترنت الأشياء والواقع المُعزز. فمن خلال رقمنة مهام سير العمل على مستوى الأقسام والشركات وأتمتته، يتيح «فيلد إكس» للشركات المصنّعة توسيع نطاق العمليات بتكاليف مُخفّضة.

يساعد «فيلد إكس» الشركات المُصنعة لكي تُعزّز تجربة عملائها، وذلك من خلال دعم مُتعدد القنوات يرتكز على خبرة «ويبرو» في تحويل العمليات والابتكارات التكنولوجية. كما يزيد من وقت تشغيل الماكينة من خلال المراقبة الاستباقية القائمة على إنترنت الأشياء، بينما تعمل المساعدة الحيّة القائمة على الواقع المُعزّز على تسريع حلّ المشاكل. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر «فيلد إكس» لمشغلي الخدمة وعمال الخدمة الميدانية رؤية العميل بشكل شامل، ما يُحسّن من كفاءتهم.

وقال هاريش دواركانهالي، رئيس، «آيدياز – التطبيقات والبيانات، لدى ويبرو المحدودة: يُعد «فيلد إكس» خطوة مُهمة تدفع شراكتنا مع «سيرفس ناو» قدماً، وتمكّن الشركات المصنّعة من تلبية احتياجات عملائها بشكل استباقي في مجال إدارة خدمات ما بعد البيع. ونحن نتطلع إلى التعاون مع «سيرفس ناو» لمنح الصناعات الأخرى ذات الصلة الفرصة للاستفادة من هذا الحلّ الرقمي الشامل أثناء سعيها إلى تحويل عمليّات خدمة العملاء لديها.

أمّا بينوي غوزاليا، الرئيس العالمي لشراكات الصناعة لدى سيرفس ناو فقال: تُساهم خبرة «ويبرو» في إدارة الخدمة الميدانية والتصنيع، بالإضافة إلى ابتكارات «سيرفس ناو» المتواصل على منصّة «ناو بلاتفورم»، في ضمان تلبية «فيلد إكس» لجميع احتياجات الشركات المُصنعة. تعتبر خدمة ما بعد البيع وخدمة العملاء من المجالات التي تُركز عليها «سيرفس ناو»، ونحن نتطلع إلى تعاوننا المستمر مع «ويبرو» في هذا المجال.

يعمل برنامج «سيرفس ناو إندستري بارتنر سولوشن» على تعزيز إمكانيات «سيرفس ناو» لتقديم تطبيقات وخدمات خاصة بالصناعة ومُصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات التحوّل الرقمي الفريدة لدى العملاء.

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