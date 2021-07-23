عالم مدهش عقدان من الترفيه العائلي

المصدر: دبي - البيان

يواصل «عالم مدهش»، إحدى أفضل الوجهات العائلية الداخلية في دبي، تقديم فعالياته الترفيهية لتهدي العائلات من المقيمين في دبي وزوارها باقة من أجمل العروض والفعاليات الترفيهية في أجواء آمنة.

وتستمر فعاليات عالم مدهش خلال العام الحالي مؤكدة تميزها على مدار أكثر من 20 عاماً، حيث تستضيف فعالياته مركز دبي التجاري العالمي وتتواصل هذا العام من 28 يوليو حتى 28 أغسطس 2021.

وعزز عالم مدهش مكانته كأحد أبرز الوجهات الترفيهية العائلية في دبي على مداد أكثر من عقدين من الزمان، حيث يحتضن 100 من النشاطات والألعاب الشيقة والممتعة ومناطق التعلم التي تضفى أجواءً من البهجة على الصغار وأسرهم.

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