أجواء التسوق الآمن تعزز تدفق الزوار على المراكز التجارية في دبي خلال العيد

المصدر: دبي - بشار باغ

أسهم التزام مراكز التسوق في دبي بالإجراءات الاحترازية المرعية في تعزيز تدفق الزوار خلال أيام عيد الأضحى.

حيث شكّلت المراكز التجارية والوجهات الترفيهية وجهة مثالية آمنة للمتسوقين والعائلات والزوار، الذين استمتعوا بالعروض المتنوعة على العديد من العلامات التجارية والأنشطة الترفيهية المتنوعة.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوّق والوجهات السياحية المشاركة في فعاليات عيد الأضحى ومفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع تدابير الصحة والسلامة المهمة والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات مما يعزّز بيئة التسوق الآمنة التي تتمتع بها دبي.

وأتاحت دبي خلال عيد الأضحى العديد من الفرص أمام المتسوّقين للاستمتاع بمجموعة كبيرة من فعاليات التجزئة والتخفيضات التي تقدمها مفاجآت صيف دبي بالإضافة إلى العروض الترويجية والصفقات الرائعة التي يستفيد منها سكان المدينة وزوّارها.

وفي إطار عرض تخفيضات موسم الصيف والذي يُقام طوال فترة مفاجآت صيف دبي وعيد الأضحى، تقدم أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر تخفيضات تتراوح بين 25 و75 % على تشكيلة ضخمة من المنتجات.

وقدمت مفاجآت صيف دبي للمتسوقين والباحثين عن الترفيه ومحبي الطعام والمشروبات مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات والعروض المباشرة والأنشطة الرائعة خلال عيد الأضحى.

وتمكن سكّان دبي وزوّارها من الاستمتاع بعطلة عيد الأضحى الطويلة التي تزامنت مع مجموعة الفعاليات والعروض الترويجية التي قدمتها مفاجآت صيف دبي.

واستضافت مراكز التسوق والمطاعم والوجهات والمعالم السياحية الشهيرة في المدينة مجموعة رائعة من العروض والأنشطة والحفلات الموسيقية التي جرى تصميمها خصيصاً للاحتفال السنوي بعيد الأضحى المبارك.

وقدم سحب تسوق واربح خلال عيد الأضحى للمتسوقين سعداء الحظ فرصة الفوز بجوائز نقدية إجمالية بقيمة 200 ألف درهم خلال عطلة العيد. وحصل العملاء الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوّق العشرين الأعضاء في مجموعة مراكز التسوّق في دبي، على قسيمة رقمية تخولهم للدخول في السحب، حيث يفوز 40 شخصاً من سعداء الحظ بمبلغ 5 آلاف درهم.

وتشمل مراكز التسوّق المشاركة: مركز البستان، ومركز الغرير، و«الورقاء سيتي مول»، ومركز مجمع بوابة الخيل، و«برجمان»، ومركز بن سوقات، و«باي أفينيو»، و«دبي أوتليت مول»، ومجمع مدن، و«الواحة مول»، ومركز مجمع شروق، و«ريف مول»، و«تايمز سكوير سنتر»، وجمعية الاتحاد التعاونية (القوز)، و«وصل فيتا»، و«دار وصل»، و«وصل 51»، وسوق مدينة جميرا، و«كراون مول»، و«سنترال مول».

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