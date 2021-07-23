الذهب يرزح تحت ضغط الدولار

المصدر: لندن - رويترز

تراجعت أسعار الذهب، أمس، لتحوم قريباً من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، تحت ضغط ارتفاع الدولار، وانتعاش الشهية للمخاطرة. فبحلول الساعة 05:14 بتوقيت «غرينتش»، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.2%، إلى 1799.18 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما سجّل المعدن الأصفر أقل مستوى له منذ 12 يوليو الجاري عند 1793.59 دولاراً، الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2%، لتسجّل 1799.20 دولاراً للأوقية.

فيما قالت المحلل لدى «ديلي إف إكسمار»، غريت يانغ: «أسعار الذهب تحت ضغط، لأن الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في 3 أشهر، والأسهم الأمريكية انتعشت لليوم الثاني، ما يعني أن المتعاملين يتغاضون عن بواعث القلق حيال «كوفيد 19»، ويعاودون التداول على أساس التضخم».

وفي المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.3% إلى 25.15 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5%، مسجّلاً 2667.44 دولاراً، ونزل البلاتين 0.3%، إلى 1076.91 دولاراً للأوقية.

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