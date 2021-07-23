6 عوامل تحفّز الاستثمار الأجنبي في عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

حدّدت مؤسسة الروّاد للعقارات، المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، 6 عوامل مشجّعة للاستثمار الأجنبي في دبي خلال العام الجاري، الذي يرتقب انطلاق أكبر حدث عالمي «إكسبو 2020 دبي».

وأشارت المؤسسة إلى أن الإمارة توفّر بيئة آمنة للمستثمرين الأجانب، جعلت منها بيئة جذّابة لاهتمامات المستثمرين من مختلف دول العالم، والأمن والأمان، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب من الإقامة الذهبية، وسهولة ممارسة الأعمال والاقتصاد المفتوح، ونسبة التملك للعقارات بنسبة 100 %، بالإضافة إلى العامل الأبرز والمهم، هو العدّ التنازلي لـ«إكسبو 2020 دبي».

وأوضح إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن الانخفاض الكبير الذي سجلته الأسعار في السابق، مع بقاء العائد الاستثماري عند مستويات مرتفعة، شجع المستثمرين الأجانب على القدوم إلى دبي، يضاف إلى ذلك التعامل الحكيم مع أزمة «كوفيد-19» منذ البداية، والاهتمام والرعاية الكبيرة التي أولتها الإمارات عامةً، ودبي خاصةً، لجميع المقيمين في الدولة، من خلال توفير كل أنواع الدعم لهم، الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين الأجانب، وشجع الآخرين على القدوم والاستثمار في عقارات دبي.

وعدد الحمادي 6 عوامل رئيسة، دعمت الاستثمار الأجنبي في عقارات الإمارة، وهي الأمن والأمان، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وسهولة ممارسة الأعمال، والاقتصاد المفتوح، وتوسع حرية التملك للأجانب، عبر مختلف النشاطات الاقتصادية، بالإضافة إلى إكسبو 2020 دبي.

وأشار إلى أن سوق دبي حافظت على أسواقها التقليدية المعروفة، مثل الهند وبريطانيا والسعودية وفرنسا وباكستان، مع تسجيل دخول مستثمرين جدد من هذه الدول خلال الجائحة، حيث حفزت التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة للمستثمرين الأجانب، منها الإقامة الذهبية، على استقطاب مستثمرين جدد.

وأضاف أن العودة التدريجية للحياة في دبي، دفعت أيضاً الفئات الجديدة إلى القدوم والإقامة في الإمارة، بغرض إدارة أعمالهم الموزعة على دول عديدة، في ظل الفتح التدريجي لحركة الطيران، وأيضاً البنية التحتية المتطورة، وما تتوفر عليه دبي من مقومات، تجعلها المقصد الأول للمستثمرين، وعزز الجاذبية الاستثمارية للإمارة.

وأشار إلى أن استثمارات الأجانب، تركزت في الغالب على العقارات الفاخرة ذات العائد المجزي، الذي يتراوح ما بين 8 - 9 %، مقارنة مع الأسواق المنافسة، التي لا يزيد فيها العائد عند 5 % فقط.

وسبق أن كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن تصدر الهند في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، قائمة أعلى الجنسيات استثماراً في دبي، التي بلغت 4322 استثماراً، بنحو 6 مليارات درهم، ثم بريطانيا بـ 1223 استثماراً، بقيمة 3 مليارات درهم، وفرنسا بـ 934 استثماراً، بقيمة 1.3 مليار درهم، وباكستان بعدد استثمارات وصل إلى 931، وبمبلغ 1.26 مليار درهم.

وتوقع مزيداً من انتعاش مشتريات الأجانب في فصل الصيف، عكس السنوات السابقة، حيث كانت تتراجع فيه المبيعات بحكم الإجازات، وذهاب المستثمرين إلى عديد الوجهات، مضيفاً، هذه السنة، الأمر مختلف، الكثير من المستثمرين يزورون دبي للإقامة، بسبب القيود المفروضة على حركة السفر في كثير من الدول، عكس الإمارات عامة، ودبي خاصةً، التي فتحت الأجواء، مع اتباع كل الاحترازات المنصوص عليها.

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