الإمارات الثالثة عالمياً في البحث عن أسعار الذهب عبر الإنترنت

المصدر: دبي - سيد صالح

حازت الإمارات المركز الأول إقليمياً و«الثالث» عالمياً في اهتمام سكانها بأسعار الذهب، حيث يُجري سكان الدولة في المتوسط 521.000 عملية بحث عن أسعار الذهب عبر شبكة الإنترنت في الشهر الواحد، بما يُعادل 58.45 عملية بحث لكل 1000 شخص من المُستخدمين النشطين للشبكة العنكبوتية، وذلك بحسب البيانات التي أصدرتها أمس، منصة «فيزيكال غولد.كوم» الشبكية البريطانية، المتخصصة في بيع السبائك الذهبية.

وذكرت المنصة في تقرير مُرفَق بالبيانات أن هذه الأرقام تعكس مدى أهمية المعدن الأصفر النفيس لدى سكان الإمارات. فيما اعتمدت المنصة في إعداد بياناتها على البرنامج «اتشريفز»، وهو أداة لتحليل بيانات المواقع الشبكية، وذلك بُغية الوصول إلى عدد عمليات البحث التي يجريها سكان كل دولة بصفة شهرية لتتبع أسعار الذهب.

وتفوقت دولة الإمارات على المملكة المتحدة التي حلّت بالمركز الرابع، حيث يُجري سكانها 519.300 عملية بحث عن أسعار الذهب شهرياً، ثم كندا التي جاءت في المركز الخامس (381.400 عملية بحث شهرياً)، وأستراليا التي جاءت في المركز السادس (348.900 عملية بحث شهرياً).

وكانت الصدارة من نصيب الهند بواقع (3.720.600 عملية بحث شهرياً)، فيما حلت الولايات المتحدة في المركز الثاني (2.506.000 عملية بحث شهرياً).

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