غرفة أبوظبي تطلق برنامجا تدريبيا لإدارة المواهب الأحد

المصدر: أبوظبي – صبري صقر:

تطلق غرفة تجارة أبوظبي الأحد المقبل برنامجا تدريبيا حول إدارة المواهب. ويستمر البرنامج على مدار يومين، ويتم تنفيذه عن بعد عبر تقنية "زووم ".

وأوضحت الغرفة عبر صفحتها الرسمية على الموقع الالكتروني أن البرنامج سيتضمن العديد من المحاور تتضمن تعريف الشركات للمواهب، والمبادئ التوجيهية لنظام إدارة المواهب ومدى الاستعداد المؤسسي والخطة المستقبلية.

وأكدت ريد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي أن ادارة المواهب تساعد الشركات على تحسين الأداء، مشيرة الى اتفاق الخبراء على ضرورة جذب المواهب والاحتفاظ بها بهدف تحسين الأداء العام. وأوضحت أن مثل هذه البرامج التدريبية تعزز قدرات الشركات على المنافسة من خلال تعيين موظفين موهوبين وتطويرهم استعدادًا لمواجهة التغييرات والمخاطر.

وأشارت الى أن برامج تدريب وادارة المواهب تساعد الشركات ورواد الأعمال في تسخير قدراتهم الابتكارية لحل المشكلات و الخروج بأفكار متميزة.

وأكدت أهمية العمل كفريق عمل متجانس وإدارة المواهب تسمح بتشكيل فريق أكثر إنتاجية من مجرد وجود أفراد مبتكرين في الشركات والمؤسسات التجارية، كما أن وجود موهبة ملهمة في فريق العمل يحفز الموظفين الآخرين ويساعدهم على الابتكار. وشددت على أهمية شعور الشخص الموهوب بالتقدير في الشركات والمؤسسات.

ودعت أكاديمية الإمارات التابعة لغرفة أبوظبي للمشاركة في البرنامج.

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