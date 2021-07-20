بجييون: طرق بديلة لمواجهة تحديات سلاسل التوريد

المصدر: دبي – بشار باغ

أكد فيليب بجييون، مدير كارفور الإمارات لدى "ماجد الفطيم للتجزئة" أن الجائحة أثرت على سلاسل التوريد في أنحاء العالم وفي كافة القطاعات والصناعات.

ولفت في تصريحات لـ "البيان الاقتصادي" إلى أن كارفور الإمارات عملت على سد هذه الثغرات من خلال علاقاتها الوثيقة مع شركائها ومورديها عن طريق ايجاد طرق بديلة لمحاولة الحفاظ على مستوى الاسعار، ومن أبرز هذه الطرق، تعزيز سلسة الموردين المحليين ودعم المزارع الصغيرة والمتوسطة ومزارع الأسماك وغيرها.

ظروف استثنائية

وحول تغيرات السلوك الاستهلاكية وآليات مواكبتها قال بجييون :"لقد مررنا في العام الماضي بظروف استثنائية في ظل انتشار فيروس كورونا، مما أثر بشكل كبير على سلوك المستهلك وأولوياته والقوة الشرائية، حيث تحولت معظم القوة الشرائية نحو السلع الأساسية والصحية. وبالرغم من ذلك، نلحظ أيضاً تغيراً ملحوظاً في الأساسيات، حيث لم تعد الأجهزة الإلكترونية من الكماليات، خصوصاً بعد تطبيق مبدأ العمل والدراسة عن بعد بشكل كبير. كما لاحظنا تحول كبير للتسوق عبر الإنترنت، ما دفعنا لتسريع خطط التطور الرقمي واطلاق العديد من المبادرات التي تخدم المتسوقين عبر الإنترنت. ونعمل في كارفور مع شركائنا وموردينا لتقديم عروض لا مثيل لها لعملائنا، حيث أننا نؤمن بأن السلوك الشرائي للمستهلك يتأثر بالقيمة التي نقدمها له من خلال العروض الاستثنائية. ونفتخر بأننا ما زلنا الخيار الأول لعملائنا في الإمارات".

ولفت إلى أن كارفور الإمارات أطلقت مؤخراً تخفيضات منتصف العام مع خصومات تصل إلى 75% على مجموعة من الفئات بما في ذلك الإلكترونيات وسلع البقالة والعناية الشخصية وغيرها الكثير ، كما ستطلق خلال شهر أغسطس عروض العودة إلى المدارس.

المبيعات الإلكترونية

وفيما يتعلق بتوجهات معدلات المبيعات عبر القنوات الإلكترونية حالياً مقارنة مع ذروة الجائحة قال بجييون :"لقد شهدنا في كارفور الإمارات زيادة بنسبة 220 % في الطلبات عبر الإنترنت في العام 2020، ولا تزال مبيعاتنا عبر الإنترنت أعلى بكثير مما كانت عليه قبل انتشار الجائحة، وذلك بناءً على تغير سلوكيات العملاء، الذين باتوا يمنحون الأولوية للتسوق من راحة منازلهم. ولقد قمنا بتطوير العديد من الخدمات لخدمة عملائنا بشكل أفضل، منها خدمة "كارفور الآن" والتي تضمن توصيل طلبات البقالة إلى باب المنزل خلال 60 دقيقة، وخدمة "استلمها بنفسك" وخدمة "امسح وانطلق موبايل" وخدمة "توصيل العربة"".

ورداً على سؤال حول برز خطط التوسع المقبلة لكارفور في الإمارات أشار بجييون إلى أن أن انتشار جائحة كوفيد-19 أدى إلى استخلاص الكثير من العبر والدروس، وسلط الضوء على أهمية بذل خطوات وجهود حثيثة للتكيّف باستمرار والابتكار في مجال البيع بالتجزئة.

وأضاف :" قد أطلقنا مؤخراً متجر كارفور في مطار دبي الدولي، كما نعمل على افتتاح متاجر جديدة سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق. بينما نعمل حالياً على تجهيز متجر فريد من نوعه يعتمد على الذكاء الاصطناعي سيتم اطلاقه قريباً، والذي من شأنه أن يقدم تجربة تسوق جديدة كلياً للعملاء".

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