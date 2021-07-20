مفاجآت صيف دبي تستقبل العيد بباقة من أفضل الفعاليات

المصدر: دبي – البيان

تواصل مفاجآت صيف دبي عروضها الساخنة حيث تهدي المراكز التجارية في دبي اليوم المقيمين في الإمارة وزوارها باقة من أجمل العروض والفعاليات مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتتسابق نحو 400 علامة تجارية في تقديم أفضل العروض والصفقات عبر تخفيضات تصل إلى 75 % على مجموعة واسعة من المنتجات والسلع الاستهلاكية بالإضافة إلى مجموعة رائعة من عروض المفاجآت اليومية تمهيداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وتقدم مراكز التسوق في دبي لزوارها اليوم سلسلة من الفعاليات الترفيهية والفنية في أنحاء مختلفة من المدينة كما يتم إجراء السحوبات على جوائز قيمة تضاعف فرحة العيد فيما يمكن للأسر الاستمتاع بباقة العروض والألعاب المخصصة للأطفال في العديد من المراكز التجارية طوال فترة أيام العيد.

وتقدم لا في أون روز، علامة الملابس الداخلية وملابس النوم والسباحة النسائية صفقة رائعة لدى متجرها في برجمان،اليوم حيث يمكن للعملاء شراء 4 قطع مقابل 99 درهماً فقط.

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