«طيران الإمارات» ثالث أقوى علامة تجارية لناقلة بالعالم

المصدر: دبي- سيد صالح

احتفظت «طيران الإمارات» للعام الثالث على التوالي بمركزها الثالث على قائمة أقوى العلامات التجارية للناقلات الجوية في العالم، وفقاً لمؤشر أقوى 5 علامات تجارية للناقلات الجوية على مستوى العالم في 2021، والذي صدر عن شركة «براند فاينينس» البريطانية.

وصدر المؤشر ضمنياً مع مؤشر «إيرلاينز 50 لعام 2021» والذي يرصد أغلى 50 علامة تجارية للناقلات الجوية على مستوى العالم عن العام الجاري. وبلغ رصيد طيران الإمارات على مؤشر أقوى 5 علامات تجارية للناقلات الجوية على مستوى العالم هذا العام 86.9 نقطة من أصل 100 نقطة، فيما حصلت الناقلة هذا العام على التصنيف «AAA» لقوة علامتها التجارية.

وكانت صدارة المؤشر هذا العام من نصيب الخطوط الجوية الروسية «إيروفلوت» والتي احتفظت للعام الثالث على التوالي أيضا بمكانتها كأقوى علامة تجارية لناقلة جوية على مستوى العالم. وبلغ رصيد «إيروفلوت» على المؤشر 89.5 نقطة، فيما نالت قوة علامتها التصنيف «AAA» وجاءت الخطوط التركية بالمركز الثاني.

وفيما يخص مؤشر «إيرلاينز 50 لعام 2021»، فقد احتفظت «طيران الإمارات» هذا العام بالمركز الرابع على قائمة أغلى العلامات التجارية للناقلات الجوية على مستوى العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وبلغت قيمة العلامة التجارية لطيران الإمارات هذا العام 4.669 مليارات دولار «17.2 مليار درهم». يذكر أن كافة العلامات التجارية على مستوى العالم شهدت تراجعاً في قيم علامتها التجارية بسبب الجائحة، إلا أن «طيران الإمارات» كانت الأقل في نسبة انخفاض قيمة علامتها التجارية.

وقفزت «الاتحاد للطيران» مركزين هذا العام، حيث نالت المركز الــ 33 على المؤشر، بالمقارنة مع الــ 35 العام الماضي.

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