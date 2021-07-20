«ريلمي» تطلق هاتفها الجديد في الإمارات

أطلقت شركة «ريلمي» «realme» هاتفها الجديد C21Y في سوق الإمارات. والهاتف الذكي هو الأول في العالم الحاصل على شهادة الجودة العالية من «تي يو فى رينلاند». ويحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية مدعومة بخاصية الذكاء الاصطناعي وشاشة 6.5 بوصات عالية الدقة ومعالج ثماني النواة 12 نانومتر، وبطارية كبيرة 5000 مللي أمبير.

شركة»تي يو فى رينلاند«متخصصة في مجال الفحص والاختبارات وإصدار شهادات الجودة للمنتجات والأنظمة المختلفة، ومنذ عام 2006، أصبحت الشركة عضوًا فعالًا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز الاستدامة ومكافحة الفساد. وتضع شهادة الجودة للهواتف الذكية من»تي يو فى رينلاند«معيارًا عالياً فيما يتعلق بجودة منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية بالإضافة إلى معايير الصناعة للأسواق الرئيسية حول العالم. (دبي- البيان)

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