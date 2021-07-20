حقبة جديدة من الفرص بمؤتمر مايكروسوفت «إنسباير 2021»

المصدر: دبي - البيان

سلط مؤتمر مايكروسوفت «إنسباير 2021» الضوء على حقبة جديدة من الفرص. وناقش موضوعات عدة دارت حول تمكين الشركاء عن طريق إتاحة الابتكار وتوفير المزيد من الإمكانات والقدرات المضافة. وتضمن المؤتمر الذي عقد افتراضياً على مدار يومين كلمة رئيسية من ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، وكذلك الرئيس براد سميث.

واستضاف فريق قادة حلول الشركاء العالميين في مايكروسوفت جلسة حوارية بعنوان «Into Focus» اشتملت على مجموعة من المقابلات التنفيذية ومحادثات فردية إلى جانب العديد من النقاشات مع الشركاء.

وقالت إيفون شبيب، رئيسة حلول الشركاء العالميين لدى مايكروسوفت الإمارات: نحن حريصون كل الحرص على تسخير إمكانات وقدرات سحابة مايكروسوفت بما يتناسب مع تجارب وتطور شركائنا. وتأتي هذه التحديثات للمنتجات والبرامج الجديدة على نحو يتواكب مع متطلبات القوى العاملة، مما يزيد من تعزيز الثقة والأمان. والمؤتمر يعتبر منصة مثيرة ومشجعة لتقديم أفضل الفرص الجديدة من خلال ابتكاراتنا وأدواتنا الرقمية.

وبالنسبة للشركاء الذين يستخدمون منصات أسواق مايكروسوفت التجارية، أعلنت الشركة أنها قامت بتخفيض رسوم الوكالة في الأسواق من 20% إلى 3%، حيث يغطي هذا التخفيض جميع التطبيقات التي يمكن شراؤها والمنشورة في الأسواق التجارية، والتي تشمل «آب سورس» و«أزور ماركت بليس»..

كما ستساهم مبادرة مايكروسوفت الجديدة المعروفة باسم «سحابة مايكروسوفت من أجل الاستدامة» على تقليل الانبعاثات الصادرة من العملاء والمؤسسات، وتمكينها من تحقيق سلبية للكربون، ومعادلة «صفر نفايات»، والاستخدام الإيجابي للماء، وذلك بحلول عام 2030.

قائمة مزايا

أبرز مؤتمر مايكروسوفت قائمة بالمزايا القادمة للشركاء، مثل Deschutes الذي ينقل نظام التشغيل إلى سحابة مايكروسوفت، ما يسمح بدوره للمستخدمين بانسياب العمل على تطبيقاتهم وأدواتهم وبياناتهم وإعداداتهم من السحابة إلى أي جهاز. وسيحصل جميع عملاء «مايكروسوفت تيمز» على حق الوصول إلى بيانات «دينامكس 365» في منصة «تيمز» دون أي تكلفة إضافية.

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