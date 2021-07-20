مكتب إقليمي لمنتجعات صن سيام في دبي

المصدر: (دبي- البيان)

تم مؤخراً افتتاح المكتب الإقليمي لمنتجعات صن سيام بالمالديف وسريلانكا في دبي وذلك للترويج للمنتجعات في سوق دول مجلس التعاون الخليجي بعد ارتفاع معدلات السفر.

ومنذ افتتاح منتجعها الأول قبل أكثر من 20 عامًا، تواصل منتجعات صن سيام جهودها نحو تحقيق المزيد من التوسع والتطور، حيث أصبحت الآن تدير 5 عقارات على جزيرة خاصة في جزر المالديف إضافةً إلى منتجع شاطئي على الساحل الشرقي لسريلانكا. وسيفتح المكتب الجديد آفاقاً جديدة للمنتجع، ويجذب المزيد من العملاء الجدد من الإمارات والشرق الأوسط.

سيكون افتتاح مكتب للشركة في دبي بمثابة نقطة انطلاق لتوسعة أعمالها على المستوى العالمي مع التركيز على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص وذلك بهدف الاستحواذ على حصة من سوق السياحة في المنطقة.

ويتطلع ديباك بونيدي، مدير مجموعة تطوير الأعمال في منتجعات صن سيام إلى ازدهار وتطور العلامة التجارية في المنطقة. وقال: سهولة السفر في رحلات داخلية إلى وجهات العطلات الشهيرة أدى إلى لفت أنظار المسافرين من الشرق الأوسط إلى البلاد. يُظهر جيل الألفية من سكان الشرق الأوسط حرصًا على السفر عبر وجهات سياحية فاخرة برفقة عائلاتهم.

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