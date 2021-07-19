إنجاز «لؤلؤة عمرانية» في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تضع شركة «آر كيه إم درر» العقارية، اللمسات الأخيرة على إنجاز تحفتها المعمارية «جيون» المكونة من برجين سكنيين ويقعان على ضفاف قناة دبي المائية بمنطقة الخليج التجاري ويضمان 347 وحدة سكنية متنوعة. وتعد منطقة الخليج التجاري حاضنة لأجمل الأيقونات العمرانية الفريدة في دبي، وتتميز بكونها وجهة للأعمال والسكن وتشهد إقبالاً لا ينقطع من الشركات والأفراد للانضمام إلى مجتمعها متعدد الثقافات.

وعملت الشركة على توظيف المساحات بطريقة ذكية تعكس فضاءً مريحاً من خلال استخدام التصميم الحديث بما في ذلك الخطوط المنحنية وتعدد الطبقات لإبراز العمق، والتوازن بين الأشكال الثابتة والديناميكية لزيادة شعور الانسجام بين التراث والحداثة.

ويستوحي المشروع تصميمه الهندسي من تجارة اللؤلؤ في دبي، إذ ترمز اللؤلؤة إلى الفخامة والإنجاز والإبهار، ولذلك يحاكي التصميم محار اللؤلؤ بنكهة عصرية تمزج بين التراث والقيم الطموحة لمتطلبات العصر، فيما يحاكي التصميم المعماري الداخلي الحياة البحرية بكافة تفاصيلها، فمن الردهة الأساسية إلى الإضاءة إلى منصة الاستقبال تأتي تفاصيل التصميم الداخلي لتعكس فكرة الموج والأصداف ولآلئ «الجيون» الشهيرة في أسواق اللؤلؤ.

وتشتهر دبي بكونها مدينة حيوية وزاخرة بالأعمال، وتعتبر منطقة الخليج التجاري (بزنس بي دبي) أكبر مثال على ذلك، فهي الوجهة المثلى للشركات العالمية والمحلية والمطاعم الشهيرة. وتختصر المباني رائعة التصميم ووسائل النقل المتعددة والمرافق الراقية كل ما يمكن أن تكون عليه مدينة عصرية ومزدهرة كمدينة دبي، تعد منطقة الخليج التجاري واحدة من المراكز السكنية والتجارية العصرية في دبي، وتقع وسط المياه اللامعة لقناة دبي، وقبالة منطقة وسط مدينة دبي. تعد المنطقة الوجهة المثالية للمستثمرين، حيث حصلت على المركز الرابع ضمن أكثر المناطق طلباً لشراء الشقق في دبي وفق تقرير موقع بيوت ودوبيزل عن الاستثمار في عقارات دبي لعام 2020.

وتمثل المنطقة المركز التجاري المركزي لدبي، تماماً مثل مانهاتن في مدينة نيويورك، حيث توفر مجموعة من العقارات السكنية والتجارية والمرافق الراقية ونمط حياة سريع ومعاصر. في هذا الدليل لمنطقة الخليج التجاري، يمكنك اكتشاف المنطقة بما تحتويه من شقق ومرافق وحدائق عامة ومحلات سوبر ماركت وغيرها الكثير.

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