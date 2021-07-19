حلول رقمية لدعم التحول إلى الممارسات المستدامة بقطاع التعدين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك لإدارة أتمتة التحول الرقمي للطاقة، وشركة أڤيڤا للبرمجيات الصناعية التي تعمل على دعم التحول الرقمي والاستدامة، عروضاً لحلول رقمية مشتركة توفر الدعم لمبادرات الاستدامة لدى شركات التعدين عبر 4 ركائز أساسية هي: كفاءة الطاقة، وتحسين الناتج، وتبني تقنيات تخفيض انبعاث الغازات، والعمليات الجديدة الصديقة للبيئة.

وبحسب ورقة بحثية قدمتها IDC Technology Spotlight بعنوان «التحول إلى الممارسات المستدامة في قطاعات التعدين والمعادن»، فإن أبرز ما يدعم أجندات الاستدامة في مؤسسات التعدين والمعادن الحاجة إلى تعزيز مكانة العلامة التجارية، التقليل من مخاطر وقوع أحداث سلبية، والحرص على التوافق مع الأنظمة والتشريعات الحالية والمستقبلية.

وقال بين كيركوود، المدير الأول للأبحاث لدى آي دي سي إنيرجي إنسايتس – وحدة التعدين: تلعب التكنولوجيا دورًا فائق الأهمية في دعم شركات التعدين، فجهود تحقيق مستهدفات الاستدامة والتمكن من الحصول على إمكانات أكبر للرؤية والتحكم بالعمليات التشغيلية ستتيح مزيدًا من الوضوح والقدرة على اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالطاقة واستهلاك المياه وإدارة البيئة التشغيلية. ويظهر تحليل آي دي سي العالمي لنمو إيرادات وأرباح الشركات الصناعية أن الشركات التي تلتزم باستراتيجية مستمرة للاستدامة وأجندة ممولة وطويلة الأمد للتحول الرقمي تتفوق بشكل ملموس على منافساتها«.

قال مارتن بروفنشر، مسؤول قطاع التعدين والمعادن والمواد لدى أڤيڤا: رغم وضوح مزايا التحول الرقمي، إلا أن قطاع التعدين واجه العديد من القيود بسبب البنية التحتية القديمة وعدم كفاية البيانات وتشتت برامج التحسين. كما ساهم ازدياد الهجمات السيبرانية والإقبال المتزايد على المعادن التي لا تسبب انبعاث الكربون في تأكيد أهمية توافر البيانات وتطبيق نهج آمن يمنح الأولوية للبنية السحابية عند استعراض العمليات المؤسسية والعمليات التشغيلية العالمية. ويساهم الدمج بين حلول شنايدر إلكتريك لإدارة الطاقة وأنظمة وخدمات الأتمتة المبتكرة لديها مع حلول أڤيڤا الرقمية لتحول قطاع التعدين في تمكين العملاء من تحوّل العمليات التقليدية للتعدين إلى أعمال تتسم بالذكاء والاستدامة والمرونة».

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