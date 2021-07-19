أنشطة متنوعة للتسوق والمأكولات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن عروض وأنشطة متنوعة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تتضمن تشكيلات حصريةً، ومنتجات محدودة الإصدار، وقوائم طعام تتوفر فقط في أبوظبي، لتوفر تجربة مثالية لعشاق التسوق والمأكولات.

وتستمر العروض لغاية 31 أغسطس، وتتضمن عروض صيف الأناقة وصيف الآيس كريم، وصيف العروضات، خلال حملتها الموسمية تحت مظلة عروض أبوظبي، وموسم فنون الطهو في أبوظبي، منصتي البيع بالتجزئة والمأكولات لدى دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

واحتفاءً بعيد الأضحى المبارك، سيتم تقديم مجموعةً من المنتجات محدودة الإصدار، والقطع المميزة لعشاق الموضة، تحمل توقيع عدد من أفخر العلامات التجارية في عالم الأزياء والمجوهرات والساعات والأحذية النسائية والرجالية، بما فيها بربري وشوميه وديور وفندي وغوتشي وآي دبليو سي شافهاوزن وماكس مارا وبانيراي، وغيرها الكثير. كما يمكن للمتسوقين المشاركة في عرض تسوق واربح، الذي يقام بالشراكة مع شركة فيزا، حيث يمكن لحاملي بطاقات فيزا الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في المنافذ المشاركة، الفوز بعدد من الجوائز الرائعة، بما في ذلك سيارات جديدة، وحصة من 4 ملايين ميل من أميال ضيف الاتحاد.

ويتعاون موسم فنون الطهو في أبوظبي، مع مجموعة متنوعة من مطاعم ومقاهي الإمارة، لوضع 29 قائمةً خاصةً بنكهات الأيس كريم، كما سيتيح لعشاق الطعام في جميع أنحاء أبوظبي، فرصة الاستمتاع بتجارب طعام ووصفات محدودة الإصدار، في مقهى ومطعم إليسيوم وهوم بيكري ومتاجر ميرزام لصناعة الشوكولاتة وكافيه فيفتي سفن بوتيك، ومقهى ساندرسون ومقهى ومطعم سلاماز، وغيرها الكثير. وتتوفر القائمة الكاملة بالمواقع والعروض على الموقع الإلكتروني لموسم فنون الطهو.

ويمكن لعشّاق الآيس كريم، استكشاف متجر آيس كريم لاب في ياس مول.

وهناك فرصة للفوز بإقامة رائعة لمدة ليلتين لشخصين في أبراج كونراد الاتحاد، بالإضافة إلى قسيمة تسوق بقيمة 5000 درهم، للاستفادة منها، وإنفاقها خلال العيد. ويأتي تنظيم جميع الفعاليات، وسط تطبيق صارم لإجراءات الصحة والسلامة، تماشياً مع توجيهات حكومة أبوظبي، للحفاظ على صحة وسلامة الزوار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز