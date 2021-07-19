تخفيضات حتى 80 % في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

تستعد مراكز التسوق والمحال التجارية في إمارة الشارقة، لإطلاق باقة من التخفيضات الكبرى، حتى 80%، على أرقى العلامات التجارية، وغيرها من البضائع والمنتجات والمصحوبة بباقة كبيرة من الجوائز القيّمة والهدايا، وذلك ضمن مفاجآت «عروض صيف الشارقة»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك على مدار 50 يوماً، حتى 26 من أغسطس في كافة مدن ومناطق الإمارة، تحت شعار «صيف الشارقة_تسوق_جوائز_متعة».

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، أن حملة التخفيضات الكبرى التي تشارك فيها جميع مراكز التسوق، وأعداد كبيرة من محال التجزئة المنتشرة على مستوى الإمارة، تشهد خصومات قياسية، تصل نسبتها إلى 80 % على أسعار مختلف أنواع المنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية، مشيراً إلى أن هذه التخفيضات تأتي انطلاقاً من حرص التجار على الاستفادة من حركة المبيعات التي يتوقع أن تنشط بشكل لافت طوال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تعتبر فرصة مثالية لسكان وزوار الإمارة، لشراء مختلف حاجيات العيد، ومستلزمات العودة إلى المدارس، بأنسب الأسعار وأفضل الحسومات وأكبرها على الإطلاق، على مدار العام.

من جانبها، أشارت هنا السويدي رئيس قسم المهرجانات والعروض في الغرفة، إلى أن مراكز التسوق ومتاجر التجزئة، أكملت استعداداتها لإطلاق أقوى عروضها الترويجية، احتفاء بعيد الأضحى المبارك، تحت مظلة «عروض صيف الشارقة»، التي تتواصل فعالياتها بنجاح، وسط رضا التجار والزوار والمتسوقين، وهو ما تتطلع الغرفة إلى تعزيزه، من خلال الحملات الترويجية، والمسابقات التي أطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على باقة من الجوائز القيّمة. وأكدت أن حملة تخفيضات العيد، فرصة لا تُعوض للتسوق والاستفادة من العروض المتنوعة والجاذبة والمناسبة لمختلف الميزانيات، موضحة أن الحملة تترافق مع توليفة من الأنشطة الترفيهية والتراثية المميزة، التي تنظمها مراكز التسوق، لاستقطاب العائلات والمتسوقين والسياح.

صيف الشارقة

تعد «عروض صيف الشارقة»، أحد أهم مواسم التسوق والترفيه التي تشهدها الشارقة على مدار العام، كونها تحفل بالعديد من الأنشطة التي تحاكي خطى الإمارة في النهوض بقطاعات التسوق والسياحة العائلية، والتي تعمل على تعزيز دور الشارقة الريادي، وإبراز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنشيط الحركة التجارية في الأسواق، بما يحقق الرؤية الاقتصادية لإمارة الشارقة.

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