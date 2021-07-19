عروض سيرك وجوائز نقدية في ميركاتو

المصدر: دبي - البيان

استضاف ميركاتو مجموعة من الصحافيين والإعلاميين والمؤثرين الاجتماعيين مع عائلاتهم في فعالية مميزة تضمنت عروض السيرك الشيقة والعروض الجوالة.

وبمناسبة عيد الأضحى ومفاجآت صيف دبي، يمكن للزوار الاشتراك بعرض «تسوق واربح»، حيث صفقات وحسومات بين 25 و75% في ميركاتو وتاون سنتر جميرا إضافة إلى الجوائز الأسبوعية بقيمة 10.000 درهم نقداً.

وسيستمتع الزوار خلال عطلة عيد الأضحى بحضور العروض المسرحية والفعاليات الترفيهية من 20 يوليو حتى رابع أيام العيد، حيث عروض السيرك الأفريقي، الفرق الجوالة، وورش عمل للأطفال. كما أن الأطفال على موعد مع الساحر المحبوب فيل الذي سيقدم لجمهوره عرضاً خاصاً للعيد.

وستعود تجربة التزحلق داخل المول التي لاقت إعجاب الكثيرين، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة من خلال منطقة الانزلاق الممتدة من الطابق الأول حتى الطابق الأرضي، ليتسنى لمحبي التشويق والإثارة الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة.

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