عروض مميزة في منطقة الحديريات الترفيهية

المصدر: أبوظبي - البيان

استعدت منطقة الحديريات الترفيهية من مدن العقارية لاستقبال زوارها في عطلة عيد الأضحى للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الشيّقة مع أصدقائهم وعائلتهم.

وكوجهة واحدة تضم العديد من التجارب تناسب الجميع، تتضمن احتفالات العيد في منطقة الحديريات العديد من الأنشطة المفعمة بالحيوية والمرح، ضمن أفضل الاختيارات للأنشطة الترفيهية والرياضية والتخييم، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من عروض المأكولات والمشروبات والتجارب المميزة. ومع عروض خصومات صيف الحديريات، يمكن تناول الطعام والإقامة واللعب، وتوفير ما يصل إلى 50% من خلال العرض الترويجي الشامل للوجهة عند إنفاق 150 درهماً في أي من المرافق والمطاعم المشاركة.

ويتيح العرض الخاص بالعيد في سيركيت إكس خصماً بقيمة 30% في «حلبة بي إم إكس بارك»، و«مسار الحبال المعلقة» و«حلبة التزلج». ويقدّم باب النجوم، الوجهة المُطلة على شاطئ الحديريات الهادئ، للضيوف فرصة للاستمتاع بالتخييم على شاطئ البحر خلال النهار.

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