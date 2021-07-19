«تسوق والعب» في مركز الرحمانية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مركز الرحمانية، الوجهة المجتمعية والترفيهية في منطقة كشيشة بالشارقة، عن إطلاق حملة «تسوق والعب» تزامناً مع عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف، والتي ستبدأ اليوم وتستمر حتى 18 سبتمبر المقبل، لترسم البهجة على وجوه الأطفال على مدى 60 يوماً من المرح.

ويحصل كل من ينفق 50 درهماً على الأقل في مركز الرحمانية خلال فترة الحملة، على فرصة المشاركة في لعبة غولف مصغّرة مجانية، وذلك في الطابق الأرضي، وتحديداً في الردهة الرئيسية، يومياً من السبت إلى الجمعة ما بين الساعة 1.00 عصراً إلى 9:00 مساءً.

وأكد عبد الله الحريمل، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الجديدة في تعاونية الشارقة، أن الحملة تهدف إلى تشجيع العائلات على زيارة مركز الرحمانية، والاستمتاع بإظهار مهاراتهم في لعبة الغولف، إلى جانب العديد من المرافق الأخرى التي يضمها المركز، والمناسبة للصغار والكبار على حد سواء، وذلك على مدى شهرين كاملين من المتعة والمرح والفائدة.

ودعا أهالي منطقة كشيشة والمناطق المجاورة إلى زيارة المركز خلال الفترة المقبلة، مع إتاحة مزيد من الخيارات للتسوق والترفيه وتناول الطعام والمشروبات ضمن مجموعة مختارة من العلامات التجارية الموجود بعضها حصرياً في الشارقة بمركز الرحمانية.

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