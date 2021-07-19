القرية العالمية تستقبل طلبات المبدعين وروّاد الأعمال لافتتاح أكشاك وعربات الطعام

المصدر: دبي - البيان

وجّهت القرية العالمية الدعوة للمبدعين وأصحاب العقول التجارية اللامعة وروّاد الأعمال، للمزايدة على فرص تقديم المأكولات الشعبية عن طريق الأكشاك أو عربات الطعام لخدمة الضيوف في الموسم المقبل. ويمكن للمهتمين بالمشاركة في الأكشاك وعربات الطعام تقديم أفكارهم المبتكرة والمزايدة على الفرص التجارية المتوفرة قبل الموعد المحدد لإغلاق باب تقديم طلبات العروض في 1 أغسطس 2021.

وأكّدت القرية العالمية أن الاستعدادات جارية على قدمٍ وساق لافتتاح أبوابها واستقبال العالم في موسمها السادس والعشرين الذي سينطلق الثلاثاء 26 أكتوبر2021 في رحلة جديدة مليئة بالتجارب الرائعة والذكريات الاستثنائية. وتشكّل القرية العالمية منصّة مثاليّة لروّاد الأعمال في قطاع تقديم المأكولات، والذين يسعون إلى توسيع أعمالهم أو تجربة أفكار جديدة، أو بدء رحلتهم نحو الاحتراف، حتى وإن لم يكن لديهم الرخصة التجارية بعد. كما تساعد الوجهة الترفيهية الرائدة أصحاب الأفكار المبتكرة على متابعة طموحاتهم وتحويلها إلى واقع ملموس، وتمكينهم من التواصل مع الجماهير، وبناء علاقات جديدة مع العملاء وغيرهم من روّاد الأعمال من أنحاء العالم.

وتحرص القرية على تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما ساعدت الوجهة الترفيهية الآلاف من الشركات الناشئة والمشاريع في قطاع المأكولات الشعبية على تحويل أفكارها إلى واقع ملموس والانطلاق في عالم الأعمال التجارية. ويُعدّ قطاع الأكشاك في القرية العالمية واحداً من أكثر القطاعات التجارية جذباً لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظراً للميزات التي يوفرها مثل الإيجارات المنخفضة، وتوفر وسائل الراحة المجّانية وعدم اشتراط الرخص التجارية. ويمكن لجميع المهتمين الحصول على مزيد من المعلومات وتسجيل اهتمامهم على موقع القرية العالمية (business.globalvillage.ae/‏‏en).

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