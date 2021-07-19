1.5 مليار تصرفات عقارية بعجمان في يونيو

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

شهد القطاع العقاري في عجمان نمواً ملحوظاً خلال شهر يونيو إذ بلغت قيمة التصرفات العقارية 1.5 مليار درهم في حين بلغ إجمالي حجم التداولات 682 مليون درهم بواقع 698 عملية تداول.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن السوق العقاري في الإمارة يواصل انتعاشه ونشاطه في ظل المقومات الاستثمارية المشجعة وتقدم البنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال التي عززت ثقة المستثمرين وساهمت بشكل مباشر في تحفيز الاقتصاد المحلي وتنشيط بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات.

وقال إن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أنجزت 1911 معاملة في يونيو. وتم تسجيل 139 عملية رهن. وشهد القطاع الشمالي تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 33.2 مليون درهم في حين تم تسجيل أعلى قيمة مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة «المويهات 2». وحافظ حي الياسمين على نشاطه، متصدراً قائمة الأحياء الأكثر تداولاً متبوعاً بكل من «الزاهية» و«الجرف الصناعية 3».

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