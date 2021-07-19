1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 1.8 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 275 مبايعة بقيمة 831.07 مليون درهم، منها 45 مبايعة أراضٍ بقيمة 293.27 مليون درهم، و230 مبايعة شقق فلل بقيمة 537.8 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم، في منطقة جميرا الأولى، التي تصدرت المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 5، كأهم المبايعات.

وتصدرت مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري، بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم، والثالثة المركاض، بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 973.14 مليون درهم، منها 13 رهن أراضٍ بقيمة 751.39 مليون درهم، و96 رهن فلل وشقق بقيمة 221.75 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا، بقيمة 752 مليون درهم، ورهن في منطقة الراس بقيمة 25 مليون درهم. وتم تسجيل 9 هبات بقيمة 27.02 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الرابعة، بقيمة 12 مليون درهم، وأخرى في منطقة أم سقيم الثانية، بقيمة 7 ملايين درهم.

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