مستثمر باكستاني: الإمارات أرض الفرص

المصدر: دبي - وام

أكد مصطفى هيماني صاحب شركة هيماني للتجارة العامة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الإمارات أرض الفرص الاستثمارية الواعدة بفضل رؤية ونظرة قيادتها الرشيدة الثاقبة التي جعلت اقتصادها الأسرع تطوراً في العالم.

وأشار هيماني إلى أنه يعيش في دبي منذ 36 عاماً. وتنشط شركته في مجال تجارة الأعشاب والتوابل وتضم مجموعة واسعة من المنتجات العشبية الطبيعية تعدت 1000 منتج ويقوم بالاستيراد من أكثر من 83 دولة حول العالم.

ولفت إلى أنه منذ قدومه إلى دبي في 1995 تطورت مجموعة هيماني لتشمل 5 شركات في باكستان ويقع المكتب الرئيسي في دبي، بالإضافة إلى منفذي تجارة تجزئة في دبي ومكتب مبيعات في الولايات المتحدة.

وثمن دعم القيادة الرشيدة للمستثمرين خاصة أثناء جائحة «كورونا» التي نجحت الإمارات في التعامل معها باحترافية واستطاعت تنظيم فعاليات ومؤتمرات ومعارض كبرى وسط إجراءات احترازية لاقت إعجاب زوار الدولة.

وأعرب عن تفاؤله بانعقاد «إكسبو» والنجاح الذي سيسطر بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأشار إلى أنه بصفته مدير مجلس الأعمال الباكستاني فهو يهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.

وثمن قوانين الإقامة الجديدة في الإمارات وقوانين تملك الأجانب للمشروعات والتي كان لها وقع إيجابي على مجتمع الأعمال وسوف تعزز ثقتنا وتساهم في تحقيق إنجازات عديدة لمجتمع الأعمال.

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