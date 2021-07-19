«ترانس جارد» تنال الفئة الذهبية لجائزة دبي للجودة

المصدر: دبي - البيان

نالت «ترانس جارد»، التابعة للدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات جائزة دبي للجودة (الفئة الذهبية)، التي تعد أعلى تقدير للتميز على مستوى المنطقة. وتقدم «ترانس جارد» خدمات لوجستية آمنة للشحنات الثمينة والسلع الفاخرة، حيث كانت «ترانس جارد» الشركة الوحيدة التي نالت جائزة دبي للجودة في الفئة الذهبية للدورة الحالية في ظل ظروف «كوفيد 19» الصعبة. وتعد جوائز دبي للجودة بمثابة تقدير لتميز الدوائر والمؤسسات والشركات في منطقة الشرق الأوسط، وتنظمها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتتمتع «ترانس جارد» بسجل حافل في تقديم خدمات لوجستية آمنة وفعالة وموثوقة إلى أكثر من 150 وجهة على مستوى العالم، وهي رائدة بهذا المجال، خصوصاً فيما يتعلق الأمر بالنقل الآمن للشحنات الثمينة. وحازت الشركة عدداً من الجوائز سابقاً، منها جائزة دبي للجودة في 2017 وجائزة الشيخ خليفة للتميز (الفئة الفضية) في 2018.

وتعاملت «ترانس جارد» في ذروة الجائحة والإغلاقات مع أكثر من 32 طناً من شحنات البضائع القيمة التي وصلت إلى مطار دبي على متن أكثر من 50 طائرة خاصة.

وقال الدكتور عبد الله الهاشمي، رئيس أمن مجموعة الإمارات: من دواعي فخرنا واعتزازنا أن تنال شركة أخرى بمجموعة الإمارات جائزة دبي للجودة الذهبية. ورحلة التميز مسار مستمر بلا نهاية، وينبغي تطويره والتأكيد عليه باستمرار في مختلف شركات وأقسام المجموعة. و ساهم التزام فريقنا بالتحسين المستمر في الفوز بهذه الجائزة المرموقة.

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