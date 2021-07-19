«نخيل» تفتتح مركزاً مجتمعياً في «فلل ند الشبا»

المصدر: دبي - البيان

واصلت «نخيل» توسيع محفظتها من مجمعات البيع بالتجزئة بافتتاح «ند الشبا بافيليون» كوجهة تسوق وترفيه حديثة في مجمّع «فلل ند الشبا». ويضم مجموعة من متاجر البيع بالتجزئة الرئيسية على غرار «سبينس» و«ستاربكس» و«بيداشنج بيوتي» التي تم افتتاحها في 15 يوليو.

وستشمل عملية التوسعة هذه العديد من المرافق الرياضية مثل حوض السباحة وصالة الألعاب الرياضية، استكمالاً لمسار ممارسة رياضة الركض والدراجات الهوائية الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات في المجمع.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في شركة «نخيل»: يسلط إطلاق «بافيليون» في «فلل ند الشبا» الضوء على التزامنا بإضافة المزيد من المرافق والتسهيلات ومعالم الجذب الجديد إلى مجمّعاتنا السكنية المنتشرة في مختلف أنحاء دبي. وتدير «نخيل مولز» عدداً من مجمّعات «بافيليونز» في 6 مجمّعات أخرى تابعة لـ«نخيل» هي: «جميرا بارك» و«جزر جميرا» و«المدينة العالمية» و«ديسكفري جاردنز» و«الفرجان بافيليون» و«بدرة».

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