تعاون بين شنايدر إلكتريك وجومبوك لدعم الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

وقعت شنايدر إلكتريك، الشركة المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، اتفاقية شراكة مع مؤسسة «جومبوك» الاجتماعية الهادفة إلى زيادة الوعي حول الاستدامة والممارسات الخضراء في الإمارات. وبموجب الاتفاقية ستوحد شنايدر وجومبوك جهودهما لزيادة الوعي بقضايا الاستدامة، وتوفير فرص تطوعية مميزة لموظفي شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج.

وتتمثل أهداف مؤسسة «جومبوك» بالترويج لأنماط الحياة المستدامة والممارسات الخضراء في دولة الإمارات . ووفقاً للاتفاقية، ستتعاون جومبوك مع شنايدر إلكتريك لتنفيذ المبادرات الخضراء في مرافق مكاتبها الموجودة في منطقة الخليج، وتوفير منصة قوية لبناء الاستدامة البيئية. وخلال الفترة من 2018 إلى 2020، ساعدت شنايدر إلكتريك عملاءها على توفير 134 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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