«الاستثمار» يدعم تماسك أسواق الأسهم قبل العيد

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تماسكت أسواق الأسهم المحلية، في ختام جلسة أمس، قبل بدء إجازة عيد الأضحى. وتعرضت الأسواق لعمليات بيع وجني أرباح، استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار. وخالفت أسهم الاستثمار، الاتجاه العام للهبوط، وأغلقت خضراء، لتدعم تماسك الأسواق.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.18 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم بأبوظبي، و64 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 252 مليون سهم، موزعة بواقع 185 مليون سهم في دبي، ونحو 67 مليون سهم بأبوظبي، عبر تنفيذ 5429 صفقة.

سوق دبي

وانخفض سوق دبي 0.01 %، ليصل إلى 2744 نقطة. وصعدت أسهم قطاع الاستثمار 0.18 %، مع ارتفاع «شعاع كابيتال» 5.18 %، وتراجع «دبي للاستثمار» 0.59 %، بينما استقر «سوق دبي المالي» عند إغلاقه السابق. وصعد قطاع النقل 0.97 %، مدعوماً بصعود «أرامكس» 1.33 %، وتراجع «الخليج للملاحة» 2.37 %. واستقر «العربية للطيران» عند إغلاقه السابق. كما صعد قطاع السلع 1.33 %.

وهبط قطاع البنوك 0.14 %، رغم صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.75 %، و«دبي الإسلامي» 0.84 %. كما هبط قطاع العقار 0.05 %، مع نزول سهم «إعمار مولز» 1.01 %. واستقر «داماك» عند إغلاقه السابق، بينما صعد «ديار» 1.03 %، و«إعمار العقارية» 0.76 %، و«إعمار للتطوير» 0.55 %، و«الاتحاد العقارية» 1.26 %. وتراجعت قطاعات الخدمات 0.53 %، والتأمين 0.26%، و«الاتصالات» 0.29 %.

وتصدر النشاط سهم «إعمار العقارية»، مستقطباً 12.6 مليوناً، تلاه «شعاع كابيتال» بـ 9.2 ملايين، و«بنك دبي الإسلامي» 7.8 ملايين. وحقق «الإمارات للمرطبات»، أكبر ارتفاع بنسبة 13.35 %، تلاه «شعاع كابيتال» 5.18%، «ثم الإثمار القابضة» 2.16 %، فيما كان «آن ديجيتال سيرفس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.42 %.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.05 %، ليغلق عند 7065 نقطة، بنزول قطاع البنوك 0.03 %، مع هبوط «أبوظبي الإسلامي» 0.74 %. واستقر كل من «أبوظبي الأول» وأبوظبي التجاري» عند إغلاقها السابق. وتراجع قطاع العقار 1.17 %. كما هبط قطاع الاتصالات 0.80 %، مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، وصعود سهم «الياه سات» 1.83 %.

وصعد الاستثمار 0.51 %، بارتفاع «ألفا ظبي» 1.74%، و«العالمية القابضة» 0.08 %، بينما تراجع «الواحة كابيتال» 0.7 %، و«إشراق» 0.86 %. كما صعد قطاع الطاقة 0.14 %، بارتفاع «دانة غاز» 1.1 %، واستقر سهم «طاقة» 1.48 عند إغلاقه السابق، بينما هبط سهم «أدنوك للتوزيع» 0.23 %.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «العالمية القابضة»، جاذباً 302 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 274 مليون درهم. وحقق سهم «القدرة القابضة»، أكبر وتيرة صعود، بنحو 14.73 %، تلاه «الجرافات البحرية الوطنية» 4.24 %، ثم «الخليج للصناعات الدوائية» 4.05%، فيما كان «أركان لمواد البناء»، الأكثر انخفاضاً، بنسبة 5.26 %.

إفصاحات

● أعلن بنك «دبي الإسلامي» أن مجلس إدارته سيناقش البيانات المالية للنصف الأول من عام 2021، خلال اجتماعه الثلاثاء 27 يوليو الجاري. وأشار البنك - في بيان له على سوق دبي المالي- إلى أن الاجتماع سيتناول موضوعات أخرى مدرجة ضمن جدول الأعمال.

● أعلن مصرف السلام – البحرين شراء ما يعادل 942341 سهماً من أسهمها (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 89.9 مليوناً إلى 90.9 مليوناً (3.7% من الأسهم الصادرة) بتاريخ 15 يونيو.

● أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» إعادة النظر في قرار الانسحاب من بورصة الكويت. وأوضحت في بيان لسوق دبي المالي - أن إعادة النظر في القرار، سيكون في أقرب اجتماع سيعقد للجمعية العمومية، مشيرة إلى أن القرار جاء تلبية لبعض المستثمرين وبعد مراجعة مجلس الإدارة لأداء سعر وحجم تداولات أسهم المجموعة في بورصة الكويت.

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