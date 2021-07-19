76.2 مليوناً صافي أرباح بنك الفجيرة الوطني النصفية بزيادة 17.1%

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الفجيرة الوطني نتائجه لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021، حيث بلغت الأرباح الصافية 76.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 17.1% عن الفترة نفسها من عام 2020، مما يُظهر استراتيجية أعماله المرنة. ارتفع صافي الربح بنسبة 430.8% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وقالت الدكتورة رجاء القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: تؤكد نتائج النصف الأول من عام 2021 على مرونة المجموعة؛ وذلك نتيجة العودة إلى النمو المربح بما يتماشى مع استراتيجية البنك لإدراك التأثير الكبير الواقع من عدد قليل من التعرضات الاستثنائية وجائحة «كوفيد 19» في عام 2020 وتحقيق انتعاش ملحوظ في جودة الموجودات هذا العام. تظهر التوقعات الاقتصادية الحالية بوادر انتعاش على خلفية الإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19".

وأضافت: أمر مطمئن أن البنك قادر على الحفاظ على زخم نموه وسنقوم بالأمر نفسه في النصف الثاني من العام وما بعده لإضافة قيمة إلى جميع أصحاب المصلحة لدينا وإلى اقتصاد دولة الإمارات ككل؛ مع الحفاظ على كفاية رأس المال القوية والسيولة ومزيج الودائع والتركيز القوي على الأعمال الرئيسية وخدمة العملاء الاستثنائية من خلال التركيز على القطاعات ومعايير إدارة المخاطر الحكيمة. وسيواصل البنك التكيف بحذر وسيسعى وراء فرص الجودة جنباً إلى جنب مع إدارة الموجودات والمطلوبات بشكل استباقي لتحقيق نمو مستدام في المستقبل.

مصروفات تشغيلية

انخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 5% لتصل 222.6 مليون درهم مقارنة بمبلغ 234.2 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2020، مما يعكس التدابير المعتمدة بما يتماشى مع أوضاع السوق المتغيرة مع التركيز بشكل أساسي على خدمة العملاء الاستثنائية من خلال استخدام التبني الرقمي والابتكار.

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