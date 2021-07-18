"أوبك بلس" تتفق على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل والإمارات تدعم الاتفاق

المصدر: فيينا ـ وكالات

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في بيان، إن كبار المنتجين في العالم اتفقوا على مواصلة زيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس.

وأوضح البيان أن الاتفاق ينص على قيام تحالف "أوبك بلس" المكون من 23 دولة برفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس وتمديد اتفاق إدارة الإمدادات حتى نهاية 2022، للمساعدة في دفع التعافي الاقتصادي العالمي مع انحسار الوباء.

وأكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات تدعم الاتفاق بقوة.

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