«بي باي» توفر العيدية الرقمية

المصدر: دبي - البيان

توفر شركة التكنولوجيا المالية «بي باي» العيدية الرقمية وذلك تزامناً مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك؛ وذلك في إطار رؤيتها الهادفة إلى توفير تجارب دفع آمنة. وللاستفادة من هذه الميزة ما عليك سوى إدخال رقم هاتف المستلم على تطبيق «بي باي» وتحويل العيدية. وتتم إضافة العيدية على الفور إلى محفظة المستلم لكن يجب أن يكون كل من المرسل والمتلقي مسجلين في «بي باي» مع تفاصيل «اعرف عميلك» [KYC] المحدثة. ولا يوجد رسوم على تحويل الأموال عبر تطبيق «بي باي».

ويمكن أيضاً تحويل العيدية الرقمية، باستخدام التطبيق، من خلال غرف الدردشة لتطبيقات المراسلة من أبرزها: بوتيم وتو توك. ولإضافة المزيد من البهجة والسعادة خلال العيد، يمكن للمرسلين إنشاء مجموعة دردشة وإرسال العيدية لكل أعضاء المجموعة. من خلال هذه الطريقة، يتلقى كل أعضاء مبلغاً عشوائياً، ويكون المبلغ الأكبر من نصيب المحظوظ.

ويمكن تقديم العيدية فوراً لمستخدمي تطبيق «بي باي» في الدولة، حتى وإن لم يكن لديهم حساب مصرفي. وتتسم عملية «اعرف عميلك» الإلكترونية عبر التطبيق بالأمان وهي توفر تجارب مريحة دون تماس. وهي تتطلب فقط أن يكون لدى المستخدم حساب «بي باي» والتحقق من هويته الإماراتية من خلال تحميلها. يكتشف الذكاء الاصطناعي الوجوه ويحددها داخل الصورة ويقارنها بالمستخدمين المباشرين بدقة ممتازة. يمكن إتمام معاملة «اعرف عميلك الإلكترونية» eKYC عبر التطبيق باستخدام أي هاتف ذكي.

ويمكن استخدام الأموال الموجودة في محفظة «بي باي»، فمشتريات التجزئة لدى متاجر السوبر ماركت في الإمارات ومحال التجزئة مثل سوبر ماركت اللولو والجمعية التعاونية في العين وسوبر ماركت المايا، بالإضافة إلى الفنادق وسيارات الأجرة، ولإضافة رصيد للهاتف المحمول وسداد رسوم الخدمات. وتم دمج «بي باي» بالفعل في تطبيقي بوتيم وتو توك، ويمكن لمستخدمي هذه الأنظمة الأساسية الوصول إلى خدمات بي باي مباشرة. كما ويتوفر التطبيق حالياً في متجر أبل وجوجل بلاي وهواوي ستور.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز