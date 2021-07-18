القرية العالمية تستقبل طلبات رواد الأعمال والمبدعين خلال موسمها ال26

المصدر: وام

وجهت القرية العالمية في إطار استعدادتها للموسم السادس والعشرين الذي سينطلق يوم 26 أكتوبر المقبل الدعوة للمبدعين وأصحاب العقول التجارية اللامعة ورواد الأعمال للمزايدة على فرص تقديم المأكولات الشعبية عن طريق الأكشاك أو عربات الطعام لخدمة الضيوف في الموسم المقبل.

ويمكن للمهتمين بالمشاركة في الأكشاك وعربات الطعام تقديم أفكارهم المبتكرة والمزايدة على الفرص التجارية المتوفرة قبل الموعد المحدد لإغلاق باب تقديم طلبات العروض في 1 أغسطس القادم.

يذكر ان القرية العالمية تشكل منصة مثاليّة لرواد الأعمال في قطاع تقديم المأكولات والذين يسعون إلى توسيع أعمالهم أو تجربة أفكار جديدة أو بدء رحلتهم نحو الاحتراف حتى وإن لم يكن لديهم الرخصة التجارية بعد فيما تساعد الوجهة الترفيهية الرائدة أصحاب الأفكار المبتكرة على متابعة طموحاتهم وتحويلها إلى واقع ملموس وتمكينهم من التواصل مع الجماهير وبناء علاقات جديدة مع العملاء وغيرهم من رواد الأعمال من أنحاء العالم.

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