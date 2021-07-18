جمارك دبي تطلق مبادرة شهادات الدخول/الخروج الإلكترونية

المصدر: البيان

أطلقت جمارك دبي مبادرة شهادات الدخول/الخروج الإلكترونية بالتعاون مع موانىء دبي العالمية – إقليم الإمارات لتعزيز عملية صادرات البضائع من ميناء جبل علي.

وتدعم هذه المبادرة استراتيجية دبي اللاورقية حيث أنه يتم ختم 700 وثيقة يومياً في مركز خدمة العملاء وهذا يعني ما يزيد عن 250 ألف وثيقة سنوياً، وتساعد خاصية تأكيد الدخول والخروج الإلكتروني على تسهيل العمليات الجمركية وخاصة فيما يتعلق بتقديم مطالبات الاسترداد في جمارك دبي ما يوفر الوقت والتكلفة مع تعزيز الصادرات لكافة أنواع البضائع.

وتعليقاً على ذلك قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي :" نحن سعداء باطلاق مبادرة شهادة الدخول/الخروج الإلكترونية بالتعاون مع "موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات" والتي تأتي ضمن خطط جمارك دبي لأتمتة الإجراءات الجمركية والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة لتقليص وقت العملاء وتخفيض الكلفة عليهم بما يدعم العمليات التجارية وزيادة قيمة تجارة دبي العالمية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالوصول بتجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم خلال السنوات القادمة".

وأضاف: "لقد برهنت جائحة كورونا على أهمية التحول الرقمي ودوره في استمرارية الأعمال ، بهدف مضاعفة الجهود، وتسريع الإنجاز، ورفع مستوى الكفاءة في الأداء ، و نجحت جمارك دبي في إدارة الاعمال الجمركية على النحو الأمثل خلال جائحة كورونا وحيث تم تسجيل عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري 5 ملايين معاملة، 99.6 % منها تم عبر القنوات الذكية والإلكترونية ، وارتفعت قيمة تجارة دبي الخارجية للفترة ذاتها بنسبة 10٪ لتصل إلى 354.4 مليار درهم. نخطو اليوم في جمارك دبي خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الإلكتروني في العمل الحكومي بتطبيق شهادة الدخول/الخروج الإلكترونية وتوفيرها للعملاء عبر الأنظمة المتطورة للدائرة والتي ستدفع نحو تعزيز الصادرات لكافة أنواع البضائع عبر تسريع تقديم مطالبات الاسترداد حيث سيتمكن العملاء الآن من تقديم مطالباتهم مباشرة بعد مغادرة السفينة المحملة بالبضائع، وبهذا نكون قد ألغينا فكرة تقديم الأوراق التقليدية ونحن نحرص هنا وضمن استراتيجيتنا 2021-2026 إلى توفير حزم من الخدمات الجمركية الرائدة لعملائنا، ونفخر بالتقدير الذي تلقيناه لهذه المبادرة المبتكرة خلال إطلاقها الأولي بالتعاون مع موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات لتحسين تجربة المتعامل في الحصول على كافة الخدمات بطريقة سهلة وبدون أوراق تماشياً مع استراتيجية دبي اللاورقية".

ومن جانبه قال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا: "ستلعب خدمة الاعتماد الرقمي لشهادات "خروج/دخول الجمارك" التي أطلقناها بالتعاون مع جمارك دبي دورًا محوريًا في احتواء التحديات غير المسبوقة التي تواجه سلسلة الإمداد والتوريد نتيجة لجائحة كوفيد-19. فمستقبل التعاملات يتمثل في الخدمات الرقمية التي ستحل محل الحضور الشخصي في المعاملات اليدوية، ونتطلع إلى أن نكون روّاد هذا التحول في مجتمع الأعمال؛ فالمعاملات الرقمية تساعد في تقليل الجهد والتكلفة مقارنة بالمعاملات التقليدية، في ذات الوقت الذي تساعد فيه على إيجاد بيئة عمل آمنة وسليمة. كما أن هذه الخدمة تأتي كجزء من مساعينا لتقديم خدمات مبتكرة تحقق رضا عملائنا، لاسيما بعد الإشادة النوعية التي تلقيناها من قبل جهات عديدة خلال الإطلاق التجريبي للمبادرة."

وأضاف بن دميثان: "لطالما كانت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، سباقة في ابتكار الحلول الرقمية في الدولة، سواء عبر التقنيات المتقدمة التي نوفرها في مركزنا اللوجستي والتجاري، أو عبر هذه المبادرة التي تمثل تغييرًا جوهريًا في طريقة التعامل مع إجراءات تصدير السلع والبضائع، وتحقق قيمة مضافة لسلسلة الإمداد والتوريد. من جهة أخرى، نحرص بشكل دائم على دعم استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، والتي تهدف بدءًا من هذا العام إلى الوصول للتحول الرقمي الكامل بنسبة 100٪ في جميع عملياتنا الداخلية وخدماتنا التي نقدمها للمتعاملين."

ستسهم هذه الخدمة في الإسراع من عملية استرجاع رسوم الجمارك الإضافية بعد تحميل السفن ومغادرتها، ولن تعود هناك حاجة لهدر الوقت وانتظار تقديم المستندات الورقية.

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