ميناء جبل علي يشحن 4 مفاعلات ضخمة برافعة متطورة

المصدر: دبي - البيان

نجح ميناء جبل علي في شحن 4 مفاعلات عملاقة لإنتاج البولي إيثيلين، بلغ وزن أضخمها 227 طناً، إلى ميناء روتردام، بالتعاون مع مجموعة «سي أم أيه - سي جي أم»، العالمية المتخصصة في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، حيث تم تحميل المفاعلات باستخدام رافعة عائمة تابعة للأحواض الجافة العالمية، إحدى شركات موانئ دبي العالمية، وتم شحنها عبر رحلتين بحريتين متتاليتين.

شكل هذا الإنجاز أحد أكبر مشاريع تحميل البضائع على سفينة حاويات في الشرق الأوسط، ساهم به أكثر من 100 متخصص من مختلف قطاعات سلسلة الإمداد والتوريد، مستخدمين خططاً منهجية التزمت بإجراءات السلامة التامة خلال مراحل التنفيذ. وبلغ الوزن الإجمالي للمفاعلات التي تم شحنها 839 طناً، بطول 35 متراً، كما بلغ كل من عرضها وارتفاعها 7 أمتار، وهو ما يعادل حجم تحميل 424 حاوية نمطية.

وقال شهاب الجسمي، مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: نؤمن دوماً بمواصلة تجديد قدراتنا لمواكبة متطلبات عملائنا للتغيرات والتحولات في الأسواق، وقد أسهمت هذه الحلول المبتكرة التي يقدمها ميناء جبل علي في جعله الوجهة المفضلة في المنطقة. وباعتباره الميناء الأكبر في الشرق الأوسط، يساهم ميناء جبل علي في تمكين التجارة وتوفير الوصول الفعّال لأسواق تضم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك. ويبرز تعاوننا مع مجموعة «سي أم أيه - سي جي أم» أهمية المميزات المتقدمة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، كما يؤكد ثقة كبار المعنيين في الصناعة بميناء جبل علي.

إنجاز

من جهته قال رومان فينو، مدير عام وكالة دبي في مجموعة «سي أم أيه - سي جي أم»: يعد هذا الإنجاز علامة فارقة لجبل علي وقطاع الحاويات في الإمارات؛ إذ يشهد على خبرتنا في مشاريع الشحن المتقدمة تقنياً، وقدرتنا على تقديم مزايا رئيسة؛ كخدمة شحن المعدات العملاقة، بوتيرة عالية، وسرعة فائقة في وقت الإنجاز. وهنا، نشكر موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، وميناءها الأبرز في جبل علي؛ حيث تمكنّا من تحميل ونقل البضائع وإنجاز المشروع بكفاءة وفاعلية.

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