«إيكونومست»: الإمارات تقود مستقبل الطاقة المتجددة خليجياً

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت مجلة «إيكونومست»، أن الإمارات تقود الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في ما يتعلق بزيادة حصة الطاقة المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري، في مزيج الطاقة الذي تستهلكه.

ورصدت وحدة «إيكونومست انتيليجانس»، التابعة للمجلة البريطانية، في تقرير بعنوان «مجلس التعاون الخليجي يتهيأ لاقتصاد منخفض الكربون»، مستويات الاستعداد المختلفة في كل دولة من دول المجلس، لخفض المكون الكربوني تدريجياً في استخداماتها من الطاقة، موضحةً أن الإمارات تقود دول التعاون في زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأن الإمارات طالما تبوأت عن جدارة مكانة الدولة الرائدة إقليمياً، في الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأفاد التقرير بأن الإمارات فاقت الآن جيرانها في الخليج العربي بفارق واسع، في إنتاج الطاقة النظيفة، حيث تنتج حالياً 2.51 غيغاوات من الطاقة النظيفة، ما يعني أنها باتت قريبة للغاية من هدفها الطموح، المتمثل في إنتاج 5 غيغاوات بحلول 2030.

وأشارت «إيكونومست» إلى دور مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، في تحقيق هذا التقدم الإماراتي على مستوى المنطقة، في مجال الطاقة النظيفة، ذلك أن طاقته الإنتاجية بلغت 1.01 غيغاوات في نهاية مايو الماضي، بينما ما زالت هناك 1.85 غيغاوات إضافية قيد التنفيذ.

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