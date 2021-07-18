الفجيرة تبحث الاستعدادات لافتتاح مكاتب حاضنات مشاريع صغيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة برئاسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، في اجتماعه الدوري العاشر الذي أقيم في مقر الغرفة، الاستعدادات الجارية لافتتاح مكاتب جديدة وهي حاضنات لمشاريع رواد ورائدات الأعمال بعد عطلة عيد الأضحى في مركز معارض دبا الفجيرة ضمن برنامج «بداية» وتحت مظلة مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة التابع للغرفة.

وأكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس الإدارة حرص الغرفة على النهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد ورائدات الأعمال لدخول سوق العمل ومواكبة التطورات المستجدة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التحول الرقمي.

فيما أوضح سلطان جميع الهنداسي، مديرعام الغرفة، أن اجتماع مجلس الإدارة ناقش كذلك الاستعدادات الجارية لاستقبال وفد تجاري واقتصادي من محافظة أربيل العراق وذلك بدعوة من الغرفة للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في الفجيرة والالتقاء بأصحاب الأعمال وتبادل الأفكار والمعلومات التي تعزز الشراكة التجارية والاقتصادية بين الفجيرة وأربيل العراق.

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