خصومات حتى %75 بالمناطق الشمالية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مراكز التسوق في المناطق الشمالية باقة من العروض الترويجية الصيفية الجذابة خلال موسم الصيف الحالي تتضمن تخفيضات سعرية وخصومات تصل حنى 75 % على باقة واسعة من المنتجات والسلع الاستهلاكية.

وأعلنت «لاين للاستثمار والعقارات» -الذراع المختص بإدارة وتطوير مراكز التسوق في «مجموعة اللولو العالمية»- عن انطلاق حملتها الترويجية الصيفية «أنفق واربح» في كلِّ من رأس الخيمة مول ولولو مول الفجيرة ومول أم القيوين اعتباراً من 15 يوليو وحتى 31 أغسطس 2021.

قسائم هدايا

وتوفر حملة «أنفق واربح» الترويجية الصيفية؛ والتي تستمر على مدار 7 أسابيع وتغطي فترة إجازة العيـد؛ فرصة للمتسوقين للفوز بقسائم (لَـكَ) للهدايا؛ بقيمة تبلغ 50.000 درهم في شكل جوائز ومكافآت يومية تُقدم عبر الصفحات الخاصة بالمول على مواقع التواصل الإجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام حيث توفر عروض الخصم الجذابة المُقدمة من متاجر التجزئة فرصة مثالية للحصول على أفكار مميزة لهدايا «العيديّة» . ويمكن للمتسوقين في «رأس الخيمة مول» الاستمتاع أيضاً بخصومات تصل إلى 75% إلى جانب عروض خاصة في متاجر «هومز آر أس»، و«نزيه»، و«ماتلان»، و«بيسيكس»، و«لايف ستايل فاين للمجوهرات»، و«تايم سنتر»، و«نظارات يتيم»؛ كما سيقوم متجر «هومز آر أس» بتقديم عرض «استرجع نصف ما دفعت» للمتسوقيـن الذين ينفقون 500 درهم فأكثـر.

أما في «مول أم القيوين»؛ فيقدم متجر «الجوهرة» للمجوهرات تخفيضات بنسبة 50% على مجموعة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ، فيما يقدم متجر «بيسيكس» للأزياء قسيمة استرجاع نقدية بـ 30 درهماً مقابل كل مبلغ يتم إنفاقـه بقيمة 150 درهماً كما يتم تقديم خصومات خاصة لدى متاجر «باث آند بودي وركس» و«نخبة العود» و«فــي للعطـور» و«ماكس» للأزياء».

علامات

يضم «لولو مول الفجيرة» العديد من المتاجر والعلامات التجارية مثل: (أديداس)، و(ريو)، و(الجوهـرة)، و (بيسيكس)، و (براندز وورلد)، و (فـي للعطـور)، و (ايريس للنظارات)، و (ذا بيرفكت تايم)؛ والتي تقدم خصومات تصل إلى 75% أو عروض «اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً» أو قسائم شـراء للمتسوقين خلال موسم الصيف.

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