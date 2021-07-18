«تعاونية الاتحاد» تفتتح مركز البرشاء جنوب بتكلفة 60 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

افتتحت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، مركزاً جديداً يضم هايبر ماركت و25 محلاً تجارياً في منطقة البرشاء جنوب بتكلفة بلغت 60 مليون درهم، وبمساحة بناء تبلغ 232 ألف قدم مربعة. يأتي ذلك في إطار خططها واستراتيجياتها للانتشار والتوسع بما يسعد مساهمي ومتسوقي تعاونية الاتحاد، إذ بلغت عدد فروع التعاونية التي تتبع لها مع افتتاح المركز الجديد 22 فرعاً.وافتتح المركز الجديد كل من رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد ماجد حمد رحمه الشامسي، والرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي.

وأكد الشامسي أن افتتاح المركز الجديد جاء مواكبةً للتطور الذي يشهده قطاع التجزئة بالدولة، وفي ظل التعافي السريع للاقتصاد المحلي من تداعيات جائحة «كورونا»، والذي يتطلب تلبية رغبات ومتطلبات المستهلكين من جميع الفئات، إذ وضعت التعاونية على عاتقها التوسع والانتشار في جميع مناطق إمارة دبي لتقديم تجربة تسوق استثنائية للمواطنين والمقيمين.

وأضاف إن للتعاونية استراتيجيات طموحة لتطوير أعمالها عن طريق تبني منظومة تسوق مرنة في عملياتها تجعل كافة المنتجات الغذائية والاستهلاكية وغيرها من المنتجات في متناول كافة المستهلكين، إما عن طريق مراكزها وفروعها المنتشرة بإمارة دبي أو عبر التسوق الإلكتروني عبر متجرها الذكي.

وقال خالد الفلاسي إنه مع افتتاح مركز البرشاء جنوب الجديد يرتفع عدد فروع التعاونية إلى 22 فرعاً منتشرة في دبي.

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