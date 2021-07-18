15 % نمو أرباح مصرف الشارقة الإسلامي بالنصف الأول

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن أرباح بقيمة 289.5 مليون درهم عن النصف الأول 2021، مقارنة بـ 251.2 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق بنمو نسبته 15.2%.

وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 1.5% لتصل إلى 54.4 مليار درهم في 30 يونيو 2021 مقارنة بمبلغ 53.6 مليار درهم في ذات الفترة من العام السابق. وحافظ مصرف الشارقة الإسلامي على نسبة السيولة القوية التي بلغت 13.0 مليار درهم بمعدل 23.8% إلى إجمالي الموجودات مقارنة بـ 11.2 مليار درهم أو ما نسبته 20.9% من إجمالي الموجودات عن نهاية العام الماضي.

واستمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية واتباع سياسة الائتمان الحكيمة التي تأخذ بعين الاعتبار المستجدات المصاحبة لجائحة كورونا وتأثيرها على الأسواق المالية، لتستقر إجمالي تمويلات العملاء عند 29.3 مليار درهم في نفس مستوى نهاية العام السابق. واستطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال النصف الأول، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 4.1 % إلى 35.0 مليار درهم مقارنة بمبلغ 33.6 مليار درهم بنهاية 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز