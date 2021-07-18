وجهات التسوّق في دبي تطلق عروضاً رائعة

المصدر: دبي – البيان

تقدم مراكز ووجهات التسوق والمتاجر في دبي، مجموعة مختارة من العروض الترويجية الخاصة للمتسوقين، خلال عطلة عيد الأضحى ومفاجآت صيف دبي.

ويمكن لسكان دبي وزوارها، الفوز بجوائز رائعة، تشمل باقات الإقامة الفندقية، والملايين من نقاط التسوق، ومجموعات أدوات التجميل الحصرية، وصفقات المأكولات والمشروبات والسيارات الفخمة، وغيرها الكثير.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لفعاليات عيد الأضحى ومفاجآت صيف دبي، الضوء على أكبر وأفضل العروض الترويجية خلال هاتين المناسبتين:

وانطلقت فعاليات عيد الأضحى، مع عرض مليونير أمبر، خلال عطلة نهاية الأسبوع، من 15 وحتى 17 يوليو. حيث يتمتع أعضاء برنامج الولاء أمبر، بمزايا كبيرة، مع توزيع 10 ملايين نقطة أمبر. وفوز 10 من أعضاء البرنامج، بمليون نقطة أمبر لكل منهم – أي ما يعادل 10000 درهم – مع إنفاق 2500 درهم أو أكثر على المنتجات التي تباع بسعرها الكامل. ويكسب أعضاء البرنامج، نقاطاً إضافية، وفقاً لفئة العضوية الخاصة بهم عند إنفاق 2500 درهم.

وسيفوز 5 متسوقين من سعداء الحظ، من 22 وحتى 24 يوليوالجاري، بمجموعة سيفورا الكاملة، والمكونة من 40 لوناً من ملون الشفاه. ويحتفي عرض نهاية أسبوع مجموعة سيفورا خلال مفاجآت صيف دبي، بمرور 10 سنوات على إطلاق ملون الشفاه كريم ليب ستين من سيفورا. وسيدخل العملاء الذين ينفقون 250 درهماً أو أكثر لدى أي من متاجر سيفورا في دبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في سحب للفوز بمجموعة ملون الشفاه. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء سيفورا، الذين ينفقون 250 درهماً أو أكثر، الدخول في سحب للفوز ببطاقة هدايا سيفورا بقيمة 5000 درهم، حيث سيتم تقديم ست بطاقات.

ويدعو عرض وليمة عيد الأضحى، الذي ينضم للمرة الأولى إلى قائمة فعاليات مفاجآت صيف دبي وعيد الأضحى، محبي الطعام، لاستكشاف عدد من أفضل المطاعم في المدينة، مع فرصة الفوز بجوائز تبلغ قيمتها 20000 درهم. ويستمر العرض من 20 وحتى 24 يوليو، حيث يضم أكثر من 30 فعالية وقائمة طعام، ودروساً لتعليم الطهو.

تذوق واربح

ويوفر عرض تذوق واربح، إقامة فندقية طوال عطلة العيد وسيحظى محبو الطعام الذين ينفقون 100 درهم في أي من المطاعم المشاركة، بفرصة الدخول في سحب للفوز بإقامة فندقية رائعة في فندق بارك حياة دبي، أو والدورف أستوريا، أو هيلتون كانوبي، أو فندق السيف التراثي، أو فندق حياة ريجنسي. ويمكن العثور على المطاعم والمقاهي المشاركة في عرض تذوق واربح، في عدد من مراكز التسوق، مثل مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومركز مجمع بوابة الخيل وبرجمان، ومركز بن سوقات وباي أفينيو ودبي أوتليت مول، ومجمع مدن والواحة مول ومركز مجمع شروق. ويمكن لرواد المطاعم والعائلات أيضاً، زيارة الوجهات الموجودة في ريف مول وتايمز سكوير سنتر وتعاونية الاتحاد في القوز، ووصل فيتا ودار وصل ووصل 51، وسوق مدينة جميرا ويستمر العرض حتى ثالث أيام العيد.

ويعد عرض تذوق واربح مع مفاجآت صيف دبي، والذي ينتهي يوم 4 سبتمبر، أحد العروض الرائعة، التي يمكن لمحبي الطعام الاستمتاع بها وسيحظى العملاء الذين ينفقون 100 درهم في مجموعة من المطاعم المختارة، بفرصة الفوز بعضوية زوماتو وبطاقات هدايا من بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 200 درهم. ويتشارك عرض تذوق واربح مع مفاجآت صيف دبي، نفس الوجهات المشاركة مع عرض تذوق واربح، إقامة فندقية خلال عيد الأضحى.

أميال إضافية

ويمكن للمتسوقين خلال عيد الأضحى، الفوز بأميال سكاي ووردز Skywards من طيران الإمارات، مع عرض Skywards Everyday من طيران الإمارات. كما يمكن لأعضاء Skywards من طيران الإمارات، الفوز بأميال إضافية، من خلال مئات العلامات التجارية في مختلف أنحاء المدينة، مع ميل Skywards واحد لكل 3 دراهم يتم إنفاقها في المطاعم، ومنافذ الترفيه والتجميل والعناية بالصحة. وتشمل قائمة شركاء عرض Skywards Everyday من طيران الإمارات، الجابر للبصريات وكافيه أون فيرست وبخارى وزانزي بار، وليالي للمجوهرات وواتش بوكس وإيبيبسيا ويلنس وباونس وباونس إكس.

ويقدم سحب تسوق واربح خلال العيد لسعداء الحظ، فرصة الفوز بجوائز نقدية بقيمة 200000 درهم خلال عطلة العيد وسيحصل العملاء الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق العشرين الأعضاء في مجموعة مراكز التسوق في دبي على قسيمة رقمية تخولهم لدخول سحب، حيث يفوز 40 شخصاً بمبلغ 5000 درهم. وتشمل مراكز التسوق المشاركة، البستان والغرير والورقاء سيتي مول ومجمع بوابة الخيل وبرجمان وبن سوقات وباي أفينيو ودبي أوتليت مول، ومجمع مدن والواحة مول ومركز مجمع شروق وريف مول وتايمز سكوير سنتر وتعاونية الاتحاد في القوز ووصل فيتا ودار وصل ووصل 51، وسوق مدينة جميرا وكراون مول وسنترال مول.

باقة العروض

وتشمل قائمة العروض الترويجية عرض تخفيضات الصيف من مفاجآت صيف دبي وعرض «وفر أكثر» عندما تتسوق أكثر مع 1915 من صديقي وأولاده، وجائزة مدهش الكبرى وسحب مليونير شير وعرض تسوق واربح وعرض مدينة الذهب من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وعرض سحوبات مرسيدس الكبرى حيث تقدم هذه العروض لسكان دبي وزوارها سيارات فخمة ونقاط تسوق وجوائز نقدية.ويقدم عرض «وفر أكثر» عندما تتسوق أكثر مع 1915 من صديقي وأولاده للمتسوقون الذين يشترون أي ساعة أو قطعة أكسسوارات، على تخفيض 25 % مع ارتفاع نسبة التخفيض إلى 30 % عند شراء ساعتين أو قطعتين من الأكسسوارات و35 % عند شراء 3 قطع من الساعات أو الأكسسوارات. وسيفوز اثنان من المتسوقين سعداء الحظ أسبوعياً، بقسائم شراء بمبلغ 5,000 درهم يمكن استخدامها في متجر 1915 من صديقي وأولاده، وسيتم الإعلان عن 4 فائزين في الأسبوع الأخير من مفاجآت الصيف وسيتم منح 100 ألف درهم من الجوائز خلال الصيف حيث تشمل المتاجر المشاركة 1915 من صديقي وأولاده في برجمان ودبي مارينا مول وصديقي وأولاده في دبي مول وسيتي سنتر مردف وجس واتشز بوتيك في مول الإمارات، وجس واتشز آند جي سي في سيتي سنتر ديرة وجس بوتيك في برجمان.

ويتوفر عرض جائزة مدهش اليومية الكبرى في ابن بطوطة مول ونخيل مول حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم الحصول على فرصة الفوز بجائزة يومية 10,000 درهم .

سحوبات السيارات

ويقدم عرض تسوق واربح للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة، فرصة الدخول في سحب رقمي للفوز بسيارة إنفينيتي Q50 الفخمة ويستمر حتى 14 أغسطس، بينما سيتم إجراء السحوبات أيام 16 و23 و30 يوليو، و6 و14 أغسطس. وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومركز مجمع بوابة الخيل، ومركز مجمع الشروق، والريف مول، وتايمز سكوير سنتر وتعاونية الاتحاد بمنطقة القوز ووصل فيتا ودار الوصل ووصل 51، وسوق مدينة جميرا، وكراون مول، وسنترال مول.ويفتح سحب مرسيدس خلال مفاجآت صيف دبي، أبواب المشاركة أمام سكان دبي وزوارها الذين يقومون بشراء قسيمة بقيمة 150 درهماً، من محطات بترول إينوك وإبكو ومتاجر زووم والأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق ، ليقدم لهم فرصة الفوز بسيارة مرسيدس C200 طراز 2021 بالإضافة إلى ربح 25000 درهم كما يتوفر السحب الذي يستمر حتى 25 سبتمبر على شبكة الإنترنت، من خلال الموقع الإلكتروني www.idealz.com.

ويقدم عرض مدينة الذهب من مجموعة دبي للذهب، 3 طرق للاستمتاع بالمجوهرات، مع قسائم شراء بقيمة 10000 درهم ويتضمن العرض الأول تخفيض 50 % على رسوم تصنيع مجموعات من المجوهرات والثاني تخفيض 75 % على أسعار مجموعة من المجوهرات الماسية واللؤلؤ والثالث للمتسوقين هدايا مجانية مع كل عملية شراء تزيد على مبلغ محدد وسيدخل العملاء الذين ينفقون أكثر من 500 درهم لشراء الذهب في سحب للفوز بقسائم بـ 10000 درهم حيث سيتم الإعلان عن 15 فائزاً بين 15 يوليو و10 أغسطس.

ويمكن لزوار دبي فستيفال سيتي مضاعفة فرصهم في الفوز خلال العيد وسيدخل العملاء الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر خلال عطلة العيد، مرتين في سحب للفوز ببطاقة هدايا فستيفال سيتي مول، بقيمة 20000 درهم.

3500

يشهد عرض تخفيضات الصيف من مفاجآت صيف دبي، والذي يستمر حتى 4 سبتمبر، مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية، و3500 متجر، من خلال تخفيضات تصل إلى 75 في المئة، على تشكيلة واسعة من المنتجات. وسيمنح عرض مليونير شير من مفاجآت صيف دبي، المتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم، بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم، فرصة الفوز بمليون نقطة شير أسبوعياً. وللدخول في السحب، يمكن للعملاء استخدام محفظة شير الخاصة بهم، أو مسح فواتير الشراء باستخدام التطبيق. وتقام السحوبات الأسبوعية أيام 18 و25 يوليو، و1 و8 و15 و22 و29 أغسطس، و7 سبتمبر.

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