اكتمال %50 من مشروع «شوبا هارتلاند» وسط دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «شوبا العقارية» أن مشروع «شوبا هارتلاند» الواقع في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم والمطل على وسط مدينة دبي، حقق نسبة إكمال 50% وهو يسير وفق الجدول المحدد له للتسليم بشكل كامل في 2025. واكتملت أعمال إنشاء 1100 وحدة سكنية تقريباً، بما في ذلك الفلل والشقق السكنية، ضمن مراحل مختلفة من «شوبا هارتلاند».

كما أعلنت «شوبا العقارية» عن بيع نحو 30% من المشروع المعد للتملك الحر والبالغة مساحته 8 ملايين قدم مربع. وبلغت نسبة عملاء الشركة من داخل الإمارات أكثر من النصف، في حين تغطي النسبة الباقية عملاء من الهند، والصين، وأفريقيا، وأوروبا ودول خليجية أخرى.

وقال فرانسيس ألفرد، الرئيس التنفيذي ومدير عام الشركة: يعد «شوبا هارتلاند» مشروعاً أيقونياً مميزاً ويحقق التقدم وفقاً للجدول المحدد، الأمر الذي يؤكد نهجنا المرتكز على خدمة العملاء والتزامنا بتحقيق أعلى المعايير في مشاريعنا. استمر العمل في المشروع من دون توقف على الرغم من تحديات وباء «كوفيد 19»، وذلك بفضل قدرات التكامل الخلفية لدى الشركة التي مكّنتنا من التحكم بشكل كامل في عملية التطوير.

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