الإمارات ضمن أفضل 20 دولة في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت

المصدر: دبي- البيان

حلت الإمارات ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت والأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا على مؤشر Ookla® محققةً أعلى معدل لسرعات التحميل في مايو 2021 وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شركة Ookla® الرائدة دولياً في مجال تحليل واختبار سرعات الإنترنت الثابت والمتحرك.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: يعكس هذا الإنجاز العالمي الرؤية الحكيمة لقيادة الإمارات والتزامها بتحقيق المكانة الريادية للدولة على صعيد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن تكون من أكثر الدول تقدماً في مضمار التحول الرقمي.

وحققت الإمارات معدل سرعة تحميل للبيانات وصل إلى 180 ميجابت بالثانية في مايو 2021، متقدمةً عن معدل 125 ميجابت بالثانية عن شهر يناير 2021، وذلك على مؤشر اتصال النطاق العريض الثابت SpeedtestTM. ويُعزى هذا التقدم الكبير إلى البرامج المؤسسية والمبادرات التي أطلقتها «اتصالات» و«دو» عام 2021 لرفع مكانة الإمارات على مؤشر النطاق العريض الثابت.

وساهمت هذه الجهود في رفع ترتيب الدولة على المؤشر العالمي لتتقدم 12 مرتبة من المركز 28 في يناير 2021 إلى المركز 16 في مايو 2021 ولتصبح ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في هذا المجال، وفي المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتُعد السرعات العالية للنطاق العريض الثابت عاملاً محورياً في تقديم أفضل الخدمات المتطورة في الإمارات التي تشهد دخول تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.

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