جمارك دبي تطلق مبادرة شهادات الدخول / الخروج الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمارك دبي مبادرة شهادات الدخول /‏ الخروج الإلكترونية بالتعاون مع موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، لتعزيز عملية صادرات البضائع من ميناء جبل علي.

وتدعم هذه المبادرة استراتيجية دبي اللاورقية، حيث إنه يتم ختم 700 وثيقة يومياً في مركز خدمة العملاء وهذا يعني ما يزيد على 250 ألف وثيقة سنوياً، وتساعد خاصية تأكيد الدخول والخروج الإلكتروني على تسهيل العمليات الجمركية وخصوصاً فيما يتعلق بتقديم مطالبات الاسترداد في جمارك دبي ما يوفر الوقت والتكلفة مع تعزيز الصادرات لكل أنواع البضائع.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: نحن سعداء بإطلاق مبادرة شهادة الدخول /‏ الخروج الإلكترونية بالتعاون مع موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، والتي تأتي ضمن خطط جمارك دبي لأتمتة الإجراءات الجمركية والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة لتقليص وقت العملاء وتخفيض الكلفة عليهم بما يدعم العمليات التجارية وزيادة قيمة تجارة دبي العالمية.

من جانبه، قال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا: ستلعب خدمة الاعتماد الرقمي لشهادات خروج /‏ دخول الجمارك التي أطلقناها بالتعاون مع جمارك دبي دوراً محورياً في احتواء التحديات غير المسبوقة التي تواجه سلسلة الإمداد والتوريد نتيجة لجائحة «كوفيد 19». فمستقبل التعاملات يتمثل في الخدمات الرقمية التي ستحل محل الحضور الشخصي في المعاملات اليدوية، ونتطلع إلى أن نكون روّاد هذا التحول في مجتمع الأعمال؛ فالمعاملات الرقمية تساعد في تقليل الجهد والتكلفة مقارنة بالمعاملات التقليدية، في الوقت ذاته الذي تساعد فيه على إيجاد بيئة عمل آمنة وسليمة. كما أن هذه الخدمة تأتي كجزء من مساعينا لتقديم خدمات مبتكرة تحقق رضا عملائنا، لاسيما بعد الإشادة النوعية التي تلقيناها من قبل جهات عدة خلال الإطلاق التجريبي للمبادرة.

تحوّل رقمي

قال أحمد محبوب مصبح إن جائحة «كورونا» برهنت على أهمية التحول الرقمي ودوره في استمرارية الأعمال، بهدف مضاعفة الجهود، وتسريع الإنجاز، ورفع مستوى الكفاءة في الأداء، ونجحت جمارك دبي في إدارة الأعمال على النحو الأمثل خلال الجائحة حيث بلغ عدد المعاملات التي أنجزتها الدائرة خلال الربع الأول 5 ملايين معاملة، %99.6 منها ما تم عبر القنوات الذكية والإلكترونية، وارتفعت قيمة تجارة دبي الخارجية للفترة ذاتها بنسبة %10 لتصل إلى 354.4 مليار درهم.

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