الإمارات مقر إقليمي لــ 46 من أهم 50 شركة عالمية

المصدر: دبي- سيد صالح

استأثرت الإمارات بنصيب الأسد في استضافة المقار الإقليمية لكبريات الشركات العالمية العاملة بالمنطقة، وبحسب قائمة نشرتها مجلة «فوربس» الأمريكية، تستضيف الإمارات المقار الإقليمية لعدد 46 من أصل 50 شركة، هي أهم الشركات العالمية العاملة في الشرق الأوسط.

وتنوعت الـ 46 شركة التي يوجد مقرها الإقليمي في الإمارات، حيث تغطي قطاعات ومجالات متنوعة، ما بين شركات للتسوق الإلكتروني مثل «أمازون»، وشركات متخصصة في التقنية الحديثة، سواءً فيما يتعلق بالتواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك»، محركات البحث مثل «غوغل»، أو بالأجهزة والبرمجيات مثل «انتل» الأمريكية لتصنيع رقاقات ومُعالِجات الحواسب و«ساب إس إي» الألمانية للبرمجيات، و«مايكروسوفت»، التقنيات الإلكترونية المعقدة مثل «هانيويل» الأمريكية، والاتصالات مثل «سيسكو» الأمريكية ومجموعة «إم تي إن» الجنوب أفريقية.

وتستضيف الإمارات أيضاً المقار الإقليمية لشركات صناعية ذات أنشطة متنوعة مثل «جنرال إلكتريك» الأمريكية، التعدين والتصنيع مثل «ثري إم» الأمريكية، تصنيع الطائرات مثل «إيرباص» و«بوينغ»، شركات تصنيع الهواتف مثل «نوكيا» و«إريكسون»، شركات الاتصالات مثل شركات تصنيع السيارات «بي إم دبليو» الألمانية و«جنرال موتورز» الأمريكية، قطع غيار السيارات مثل «موبيس» الكورية الجنوبية، إنتاج الأدوية مثل «سانوفي» الفرنسية، «نوفارتس» السويسرية، و«جلاكسو سميث كلاين» البريطانية، وإنتاج الكيماويات مثل «داو» الأمريكية و«باسف» الألمانية، وصناعة أجهزة التصوير مثل «كانون» اليابانية.

ولم تخلُ القائمة من الشركات المتخصصة في إنتاج السلع سريعة الدوران، ومنها شركات لإدارة مطاعم الوجبات السريعة مثل «ماكدونالدز» وإنتاج السلع الغذائية مثل «نستله» السويسرية، «كرافت هاينز» و«بيبسيكو» الأمريكيتين، علاوة على شركات منتجات الرعاية المنزلية والعناية الشخصية مثل «هنكل» الألمانية، «بروكتر اند غامبل» و«جونسون» الأمريكيتين.

وتضمنت القائمة أيضاً شركات الإنشاءات والبنى التحتية مثل «اكسيونا» الإسبانية و«شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرنج كوربوريشن» الصينية، بنوكاً عالمية مثل «اتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» البريطانيين و«البنك الصناعي والتجاري الصيني» و«بنك أوف أمريكا»، وخدمات المدفوعات مثل «فيزا» و«ماستر كارد»، شركات الحلول الرقمية والتشغيل الآلي للطاقة مثل «شنايدر إليكتريك» الفرنسية، شركات للاستشارات الإدارية مثل «اكسنتشر» الإيرلندية، الخدمات المالية مثل «ستيت ستريت» الأمريكية، الاستشارات العقارية مثل «جيه إل إل» الأمريكية، الخدمات الإعلامية مثل «أو إم جي» الأمريكية، الرعاية الطبية مثل «هوفمان- لاروش» السويسرية و«سيغنا» الأمريكية لخدمات التأمين الصحي.

جدول

الشركات العالمية التي تحتضن الإمارات مقارها الإقليمية

القطاع اسم الشركة جنسيتها

1 التسوق الإلكتروني «أمازون» أميركية

2 التقنية الحديثة- التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أميركية

3 التقنية الحديثة- محركات البحث «غوغل» أميركية

4 التقنية الحديثة- الأجهزة والبرمجيات «انتل» أميركية

5 التقنية الحديثة- الأجهزة والبرمجيات «مايكروسوفت» أميركية

6 التقنية الحديثة- الأجهزة والبرمجيات «ساب إس إي» ألمانية

7 التقنية الحديثة- التقنيات الإلكترونية المعقدة «هانيويل» أميركية

8 التقنية الحديثة- الاتصالات «إم تي إن» جنوب افريقية

9 التقنية الحديثة- الاتصالات «سيسكو» أميركية

10 صناعية- صناعات متنوعة «جنرال إلكتريك» أميركية

11 صناعية- تعدين وتصنيع «ثري إم» أميركية

12 صناعية- تصنيع الطائرات «إيرباص» فرنسية

13 صناعية- تصنيع الطائرات «بوينغ» أميركية

14 صناعية- تصنيع الهواتف «نوكيا» فنلندية

15 صناعية- تصنيع الهواتف «إريكسون» سويدية

16 صناعية- تصنيع السيارات «بي إم دبليو» ألمانية

17 صناعية- تصنيع السيارات «جنرال موتورز» أميركية

18 صناعية- قطع غيار السيارات «موبيس» كورية

19 صناعية- أدوية «سانوفي» فرنسية

20 صناعية- أدوية «نوفارتس» سويسرية

21 صناعية- أدوية «جلاكسو سميث كلاين» بريطانية

22 صناعية- كيماويات «داو» أميركية

23 صناعية- كيماويات «باسف» ألمانية

24 صناعية- صناعة أجهزة التصوير «كانون» يابانية

25 السلع سريعة الدوران- وجبات سريعة «ماكدونالدز» أميركية

26 السلع سريعة الدوران- سلع غذائية «نستله» سويسرية

27 السلع سريعة الدوران- سلع غذائية «كرافت هاينز» أميركية

28 السلع سريعة الدوران- سلع غذائية «بيبسيكو» أميركية

29 السلع سريعة الدوران- منتجات العناية الشخصية «هنكل» أميركية

30 السلع سريعة الدوران- منتجات العناية الشخصية «بروكتر اند غامبل» أميركية

31 السلع سريعة الدوران- منتجات العناية الشخصية «جونسون» أميركية

32 الإنشاءات والبنى التحتية «اكسيونا» اسبانية

33 الإنشاءات والبنى التحتية «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرنج كوربوريشن» صينية

34 البنوك «اتش إس بي سي» بريطاني

35 البنوك «ستاندرد تشارترد» بريطاني

36 البنوك البنك الصناعي التجاري الصيني صيني

37 البنوك «بنك أوف أميركا» أميركي

38 حلول المدفوعات «فيزا» أميركية

39 حلول المدفوعات «ماستر كارد» أميركية

40 الحلول الرقمية والتشغيل الآلي للطاقة «شنايدر إليكتريك» فرنسية

41 الاستشارات- الإدارية «اكسنتشر» أيرلندية

42 الاستشارات- المالية «ستيت ستريت» أميركية

43 الاستشارات- العقارية «جيه إل إل» أميركية

44 الخدمات الإعلامية «أو إم جي» أميركية

45 الرعاية الطبية «هوفمان- لاروش» سويسرية

46 الرعاية الطبية «سيغنا» أميركية

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