تعاون بين سيدات أعمال أبوظبي و"تفويض للاستشارات القانونية" لتعزيز الخبرات

المصدر: وام

وقع مجلس سيدات أعمال أبوظبي ،التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة تفويض للاستشارات القانونية والترجمة، بهدف تبادل الخبرات والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتعزيز الفرص ومواكبة التطورات المتسارعة في المجال.

وأكدت سعادة مريم محمد الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن توقيع المجلس لمذكرات التعاون يأتي امتداداً لالتزامه بدعم بناء الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها، تحقيقاً لإحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية 2020- 2024 للمجلس، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بقيمة الخدمات المقدمة لعضوات سيدات أعمال أبوظبي، وتوفير أعلى مستوى من التطور والتقدم وتعزيز الفرص أمامهن، وترسيخ مكانتهن في سوق الأعمال.

وقالت إن المجلس يتطلع من خلال تعاونه مع شركة "تفويض" للاستشارات القانونية والترجمة، الاستفادة المثلى من خبراتها وإمكانياتها المتاحة في مجال الاستشارات القانونية وما ستشرف على تقديمه من برامج تدريبية في مجالات متنوعة من خلال شركائها والذين تطوعوا للمشاركة في دعم الأعمال.

من جانبها قالت صافيناز المهدي المدير التنفيذي لشركة تفويض للاستشارات القانونية والترجمة: "إنه عبر توقيع مذكرة التعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي سيتم تقديم 12 خدمة قانونية من خلال مبادرة "استثمر في الإمارات" التي أطلقتها الشركة في أبريل الماضي.

وأوضحت أن التعاون بين الجانبين يهدف إلى إعداد وتطوير مسارات تدريبية بالتعاون مع مجموعة من رجال الأعمال من ذوي الخبرة بالسوق الإماراتي، لتسليط الضوء على أسس ابتكار أفكار المشروعات، وإعداد وتقديم مسارات تدريبية لتطوير الأعمال واستدامتها، إضافة إلى مسارات تدريبية تهدف إلى تعريف سيدات الأعمال على كيفية استثمار التحديات التي تواجه المشاريع التجارية وتحويلها إلى فرص استثنائية، وتسليط الضوء على الأدوات والأسس التي تمكّن الأعمال من مواكبة التطورات المتسارعة على مختلف الصُّعد.

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