20 مليار دولار قيمة طرح «الإمارات للألمنيوم» الأوليّ

المصدر: دبي - سيد صالح

تستهدف مبادلة للاستثمار «مبادلة» أن تتجاوز قيمة الطرح المُنتَظَر لأسهم شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في اكتتاب عام أوّلي 20 مليار دولار، بما في ذلك الدين المُستحق على الشركة التي اقترب موعد إدراج أسهمها في البورصة، بحسب ما ذكرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة بأن «مبادلة» كلّفت عدداً من البنوك بالبدء في الترتيب لطرح أسهم «الإمارات العالمية للألمنيوم».

وأضافت «بلومبيرغ» أن المفاوضات بشأن قيمة الطرح لا زالت جارية، وأي قرار نهائي بشأن حجم الطرح وتوقيته سيتوقف على الطلب من جانب المستثمرين والظروف السائدة بالسوق.

وتُعد «الإمارات العالمية للألمنيوم» أكبر شركة مُنتجة للألمنيوم في الشرق الأوسط، وقد حققت إيرادات قيمتها 5.1 مليارات دولار في 2020، فيما بلغت أرباحها قبل احتساب الفوائد، الضرائب، الإهلاك، واستهلاك الدين 1.1 مليار دولار خلال العام نفسه.

وتمتلك «مبادلة» و«مؤسسة دبي للاستثمار» شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» بالتساوي.

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